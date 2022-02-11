不可能任務｜張振朗拍動作戲曾多次墮馬 被嘲「係咪男人嚟㗎」 (16:28)

無綫全新節目《不可能任務》昨晚（10日）播出，16名藝人分別接受「動作特技考驗」及「特警遴選體驗」挑戰；首項挑戰任務為「動作特技考驗」。

首項任務隊長為張振朗，隊員則有戴祖儀、孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊、古天祥、何慈茵及劉展霆，他們要接受香港動作特技演員公會會長錢嘉樂，及國際級動作導演林迪安精心安排，為期10天龍虎武師基本功訓練，包括拉筋、側滾翻、前滾翻、片腿和跨腿等。

昨晚播出的訓練內容，在林迪安眼中只是「小兒科」，但一眾藝人「倒瀉籮蟹」，戴祖儀（Joey）不但拉筋時叫苦連天、柔軟度比男隊友遜色；之後在翻滾訓練環節，Joey雖有完成整套動作，但全程美感欠奉，連她亦大感不滿。

Joey深怕連累隊友，最終流下自責的淚水：「我好驚我太fresh，會影響大家進度，我冇乜自信，但又唔想畀人知。我其實冇整親，我只係唔明點解我做極都做唔到，我知技巧喺邊，但我依然係每次都做唔到，任何踢腿類型動作都好難，自己一直知道呢個問題，但一路冇處理，到今日見到兩位大前輩，就係一個狀態最差嘅自己。」

張振朗擔心Joey：「可能大家認識嘅Joey係樂天、鍾意玩、好chill嘅女仔，估唔到佢會因為做唔好啲動作而喊。」Joey受訪時坦言，首次不是因為劇情需要在鏡頭前喊：「仲要喊到豬頭咁，我好擔心出到街會唔會好樣衰。」

今次由張振朗主動提出挑戰龍虎武師這項任務，並致電錢嘉樂出手幫忙。張振朗說：「當年我第一次拍動作戲，套劇係《包青天（再起風雲）》，要連續30日拍打戲。當時個武指出名好猛，仲猛話我：『你係咪男人嚟，咁都做唔到？』我好記得有個動作，我要原地捉住譚俊彥隻手，再扯番上隻馬度，我因為咁墮咗好多次馬，但成個過程最開心係，聽到人哋話『你終於似番個男人』，我覺得咁樣辛苦都係值得嘅。」

（即時娛樂）