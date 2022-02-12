楊謹華被追問誰是兇手 《華燈初上》第3季未播先掀熱話 (23:41)

話題劇《華燈初上》第3季將於3月18日在Netflix上架，此劇自去年11月播映以來，討論度極高，日前總製作人兼女主角林心如公布第3季播映日期時令眾粉絲好激動。官方的兩分鐘預告片播映讓粉絲們變身偵探，追查誰是殺死「蘇媽媽」（楊謹華飾）的兇手。

楊謹華今日在台灣出席產品宣傳活動，笑說農曆新年大家跟她見面，開口不是拜年而是問她「誰是兇手？」奶奶沒有催她生BB，只說：「你只要跟我說（兇手）是男的還是女的。」她不能劇透，巧妙地回應：「是活的、長得好看的。」奶奶聽到也哈哈大笑。網民要求拍第4季或外傳？她稱無論《華燈》有外傳或內傳，自己也期待並願意參與。

《華燈初上》第3季的英文版宣傳片也引來話題，有心水清的網民留意到字幕露玄機，暗示兇手是女的。片中楊謹華寫信時，旁白讀出「如果可以選擇，為什麼會殺人？」英文版的字幕：「If she had a choice,why would she resort to murder？」但也有指對上一句台詞是「你知道一個女人要在這社會上生存有多不容易？」故下句才使用「she」，單討論這話題已好熱鬧。

（即時娛樂）