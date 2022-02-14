拍新歌MV拖手仔 陳卓賢靠袁澧林講笑減尷尬氣氛 (22:57)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今天（14日）情人節推出新歌《留一天與你喘息》，MV在同日晚上首播。MV講述男女主角被標籤為異類，捉入精神病院，在裏面受了很多苦困，但二人最終卻逃脫了，得到了前所未有過的自由，可是對於前路卻茫無頭緒；雖然如此，男主角發現其實最重要的人在身邊，無論去到哪裏，做些什麼，只要二人一起做，已很足夠。今次請來袁澧林（Angela）擔任MV女主角，跟Ian一起扮演精神病患者，Ian很感激對方的參與令拍攝過程順利：「Angela幫咗我好多，我哋第一場戲就要拖手，我本身有啲慢熱，但原來佢好easy going，成日喺度講笑，先令到氣氛冇咁尷尬。」

新歌由Ian親自作曲，他說：「呢首歌旋律開始寫時係情歌同時帶點溫暖，同我想表達嘅主題好切合，同填詞人Oscar溝通過後，寫咗呢個題材，歌名叫《留一天與你喘息》，照字面解，就係喺好忙碌、唞唔到氣嘅生活當中，都可以留到一日同你一齊，令我可以有喘息嘅機會，放低一啲壓力，因為有你喺我身邊。當中表達嘅『你』，唔係只得一個人，亦可以係一大班人。」Ian更指這是多謝粉絲的作品，「入行以嚟都有高低起伏，但每次喺台上演出嘅時候，都望到台下呢班支持者，所以呢首歌有一個更重要信息，就係無論世界發生什麼事，有幾危險，都仲有大家嘅存在，一班好重要嘅人」。

Ian還透露今年將推出不同曲風的作品，他亦未間斷地為自己唱作歌手的路費煞思量，「我喺度諗應唔應該好似某啲唱作歌手咁，做到一提起佢就知佢風格係點，甚至係一聽前奏就知係佢嘅作品。或者將來會循呢個方向發展，有一系列曲風類似、主題有connection嘅歌曲出現，但現階段仍處於想寫乜嘢題材，邊種曲風可以配合到，就創作首歌出嚟，就好似《留一天與你喘息》。」唱作方向尚未定型，但Ian的唱作路卻肯定是會走下去，「不論一個人寫或同人哋合寫，我個人比較鍾意有自己嘅創作喺入面」。

（即時娛樂）