On仔@C AllStar確診新冠肺炎 目前居家隔離未入院 (12:31)

MIRROR副隊長江𤒹生（AK），最新歌曲將與隊友王智德（Alton）合作。有報道指他們於2月11號當日拍新歌MV，現場有兩名工作人員昨天確診，當天參與MV拍攝合共逾100人，傳有歌手染疫。據知當日除AK、Alton外，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）與成員陳瑞輝（Frankie）、陳穎欣、C AllStar陳健安（On仔）、One Promise、Nowhere Boys及洪嘉豪等也有參與拍攝。

On仔今日在社交平台自爆確診，他說︰「原本仲有三日先做完social media detox，為咗避免大家擔心，提早出關，報個平安，證實確診🦠。」On仔表示他第一天喉嚨痕，第二天「味覺無咁敏感，乾咳，頸痛」，第三天發冷和發熱出汗、頭痛及無胃口，今日就喉嚨痛和乾咳。

他說︰「食panadol同不停按摩攢竹穴就無咁頭痛，一攰就瞓，期間不停做深呼吸做meditation，食維他命、食粥，臨瞓浸腳、做肌筋膜放鬆、做瑜伽放鬆，好番一半。多謝朋友們同大家關心，正居家隔離，唔使擔心，今次真閉關。各位醫護朋友我都唔知講咩好，知你哋爆晒廠，好大壓力，辛苦晒，各位加油，互相幫助，溫柔啲。好好與病毒共存。好番晒再報平安，繼續瞓。」

On仔在帖文中寫上政府的支援熱線、7間指定診所地址，同時提醒患者「若果有呼吸困難及急促，記得call白車」。

（即時娛樂）