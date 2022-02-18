林希靈有筍盤揸手 離開無綫外闖有最強後盾 (23:17)

去年林希靈因為《東張西望》採訪聾啞女子美華無家可歸事件而廣為觀眾認識，她擔任外景主持，看不過眼美華的遭遇而發聲，獲網民封為「正義女神」。外人看來是很好的上位機會，她卻選擇離開無綫去闖新天地。多年來她皆擔任主持工作，去年底跟無綫約滿便決定不再續約，結束7年的合作關係。

林希靈在加拿大主修傳理系，畢業後返港原本應徵旅遊記者職位，在面試會見當時高層余詠珊和杜之克後，獲簽約成為藝員，安排她主持兒童節目《Think Big天地》，後來加入《東張西望》。決定離開熟識的工作環境也有掙扎，最不捨得是《東張》的同事，她稱同事的感情很好又團結，主持之間沒有爭上位的明爭暗鬥。她決定要離開無綫是考慮到將來的路向，她說：「如果續約，可能5年後我的工作跟現在差不多，人一世物一世，是時候出去闖，嘗試與不同機構合作，否則過後難再找勇氣去試。」

回復自由身，對於與任何平台機構合作持開放態度。她與ViuTV藝人男友陳安立（Brian）現在如有合適工作，她不介意聽從「民意」（網民意見）情侶檔工作。「好多謝網民提議我過檔ViuTV，沒想過大家會接受。我和Brian以前沒有刻意將拍拖事低調，他以往主持節目和演出劇集，我都有捧場支持，但未試過同公司拍檔工作，不知會否有拗撬。」

林希靈與Brian拍拖5年，她有「筍盤」揸手是很大的支持後盾。她形容男友是「靚仔筍盤」優點多多，顧家、心地好、脾氣好、有責任心，並早已融入家中，因與未來外父一樣熱愛運動有共同話題，特別投契。至於結婚計劃，男方比她更心急：「Brian講過多次好想早日組織家庭，他經常來我家，最開心一家人打邊爐。我們視對方為結婚對象，但尚欠少少衝動實行，或者等多兩年。畢竟剛決定出去闖，想放多些時間穩定事業。」

除了幕前演出，她又有生意頭腦，近年投資自家食品生意。她最渴望將外婆的廚藝和味道發揚光大，過往推出應節的賀年糕點，最近又研發湯包及傳統人手做的蛋捲，希望成為家族生意。

（即時娛樂）