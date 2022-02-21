商台DJ麻利確診Omicron 喉嚨痛似足被刀傷鋒利劇痛 (14:37)

近日娛樂圈不少藝人或DJ先後確診新冠病毒，包括林欣彤﹑劉翁﹑《十八樓C座》4位播音員﹑ONE PROMISE成員Anton及C AllStar成員陳健安等，今天（21日）商台DJ麻利在社交網自爆確診Omicron變種病毒，她在Instagram以兩大篇幅講述中招經過：「先聲明一路唔講係因為我真係瞓好多，冇嘢俾休息更重要，瞓到好似入咗時間艙咁，出返嚟個天已經有飛碟周圍飛嗰種不分日夜同年代去瞓。其次就係對住個世界冇咩想講，已經搞成咁仲有咩好講，所以有精神先整理下感想，每日活動量好少。講到好似中六合彩咁，我心𥚃面已經有咗呢個預感，我冇可能坐喺度乜都冇經歷，但去叫人冷靜啲、放鬆啲，自己冇經過苦難嗰啲人，就唔好出嚟講呢講路嘞。」

麻利又提及自己基礎資料，包括沒有打針﹑選擇用中藥﹑沒有服用Panadol﹑病徵明顯兼好大幅度上落等，她坦言會認真對待每個病徵，包括發冷﹑發燒﹑沒有胃口﹑多痰﹑咳及喉嚨痛等，她寫道：「平時重感冒喉嚨痛係火燒感覺，但Omnicron嘅喉嚨痛，係你喉嚨俾𠝹刀𠝹傷咗咁痛，每吞一次口水就翻𠝹一次。係刀傷鋒利劇痛。終於有想食嘢嘅衝動，但只係衝動，因為好易攰。因為病毒品性濕寒，萬萬不能亂食嘢。例如餃子如果係白菜豬肉，有白菜死梗。我媽居然搵到韓國青瓜豬肉餃。但好難食，所以我都係煮通心粉。」

她表示應付Omicron需要冷靜：「應付Omnicron需要嘅係冷靜，停止獵巫、Focus on自己同身邊人，唔一定要食好多嘢、聆聽自己需要，瞓覺、瞓覺、瞓覺、熱檸檬水，維他命B/C/D/Zinc。繼續做隱士專心養好身體係本月重點，因為我每次重病喉嚨都好弱會咳好耐，咳就講唔到嘢，所以暫時有咩都係會叫暫停先。大家都要保重身體啊。」

對於麻利確診Omicron，商台方面回覆時表示：「本台主持麻利亞初步確診，最後上班日期為2月14日，工作期間均有佩戴口罩。為安全起見及專業醫生意見，本台已經即時安排清潔和消毒有關工作地點，相關節目的同事，由事發起七天進行自我家居隔離，每天盡量進行快速檢測，並且匯報檢測結果給公司，以麻利亞最後上班日期起計七天，即2月20日，只要《口水多過浪花》之團隊完成快速測試為陰性，已屬安全，2月21日便可如常上班。」

（即時娛樂）