確診第7日遙距睇中醫 陳健安叮囑勿亂食藥：一定要診症後先好食 (21:02)

C AllStar成員陳健安（On仔）日前透露自己感染Omicron，正居家隔離的他今天（21日）在社交平台更新其健康狀况，安仔留言：「『Omicron日誌』Day1，喉嚨痕，右頸痛好似瞓矮頸。Day2，味覺嗅覺無咁敏感，乾咳，夜晚有發冷出汗，朝早到左頸痛，超頭痛頭赤，無胃口。Day3，瞓覺少少發冷，少少發熱出汗，頭好赤痛，無胃口，臨瞓開始喉嚨痛，嚟得好突然。Day4，瞓醒喉嚨好痛，頭重，攰，胃口好啲。Day5，喉嚨仍然好痛，有咳，有黃痰。Day6，喉嚨痛無減，吞口水痛，食嘢飲水就無痛，無頭痛，無乜攰，無肌肉痛，有痰有咳，啲痰好似喺肺部深處，俾啲力深呼吸先咳到出嚟。胸腔位置有啲緊。原來喉嚨痛先係大佬。Day 7！！喉嚨又熱又痛，呑口水超痛，感覺好似成個喉嚨都係飛滋咁，乾咳。照鏡，原來喉嚨有發炎同少少白點，所以咁x痛，即刻遙距睇中醫，教我洗鼻漱口，希望啲菌唔好落氣管。第一個鐘用暖鹽水洗鼻漱口，第二個鐘用暖綠茶漱口，感覺特別清雅，然後重覆，做到瞓覺為止，即刻舒服好多。最特別嘅方法係叫咬碎生蒜頭含喺口15分鐘，殺菌，就搞到我好想食台灣腸仔。」

安仔稱中醫教他買些中成藥及藥房買到的西藥，感冒冲劑、板藍根冲劑、lysozyme；他亦有問中醫要否買連花清瘟膠囊，對方說不可以亂食，「一定要有中醫師診症之後先好食，大家留意喇。再強調，我以上所講嘅藥都係睇完醫師先食，只啱我，人食你又食，就有機會令病情惡化。知識改變病情。Ps.近排有唔少中醫都可以遙距診症，其中係浸大中醫噚日最新update服務。PPS.多謝大家關心，仲有鄰居送暖，特別要多謝屋企人幫手買物資」。

相關新聞：On仔@C AllStar確診新冠肺炎 目前居家隔離未入院

（即時娛樂）