獲李司棋神回覆 黃偉文開心又害羞：幻想同佢一齊食好嘢 (13:37)

71歲的李司棋向來緊貼潮流，閒時愛在社交網分享生活點滴，尤其是美食。日前李司棋在Instagram分享歎Pizza照片，令人垂涎，而黃偉文（Wyman）昨晚（21日）亦在Ig限時動態分享Pizza照，並留言：「前兩日見到司棋姐食Pizza個滿足樣，即刻就忍唔住去食。」Wyman喜獲司棋姐本人回覆：「好似好好食咁。」Wyman則開心留言：「哈哈，司棋姐你睇到，我害羞了。」

及後Wyman再在Ig以《「棋」洛「李」維「司」回信》為題發文，他寫道：「原來係咁解㗎！你話幾萬個中文字我抽五個出嚟，點會咁啱中晒三個字同音㗎唧！真係內有玄機㗎！原來就係為咗今日呀！原來係我自己18年前寫俾自己嘅預言嚟㗎！

我唔識司棋姐本人㗎（所以我出咗story都唔敢tag佢怕騷擾佢呀），『山水有相逢』『無雙譜』『強人』『啼笑姻緣』『流氓皇帝』我梗係全部睇晒啦（以上作品我仲用咗兩部做歌名），近年呢，當然係日日睇佢ig幻想自己同佢一齊食好嘢啦！總之，今（昨）日神回覆我呀！開心！

#專心得超級偶像也動容 #今日之前我都唔知原來拆開砌到佢個名出嚟 #中晒三個字好得人驚 #分享啲開心事同大家打吓氣。」

李司棋亦有回覆Wyman：「咁個pizza係咪真係好好食啫？」而《奇洛李維斯回信》原唱者薛凱琪也留言：「Waaaaaaaa我搵到我嗰個男人，奇洛李維斯，18年後你都搵到你嗰個但係原來係個女人...我拒絕嗰個畢彼特係你個世界裏面究竟係咪都係女人&係邊個！ I love her toooo so cute」。

（即時娛樂）