有線新聞主播李文欣做快速測試呈陽性 公司要主播及幕前出鏡員工戴口罩 (17:45)

有線新聞主播李文欣做快速測試時，結果呈陽性。（網上圖片）

本港第五波疫情嚴峻，衛生防護中心公布，截至今日（22日）零時，本港新增6211宗新型冠狀病毒陽性個案，其中6208宗屬本地感染。有消息指有線新聞主播李文欣，昨天自行做快速測試後，結果呈陽性。有線方面今天（22日）發聲明回應，內容如下：

「有線電視新聞部一名主播於昨日（2月21日）在家進行快速測試時結果呈陽性，該主播正等候政府檢測報告，該主播的最後上班日期為2月20日（星期日）。

公司現正追查曾與該名主播過去7日接觸之其他員工，安排快速測試進行檢測。新聞部剛進行全面清潔及消毒，運作一切如常，不受影響。

本台會密切留意同事的健康狀況，並採取適當措施作進一步跟進。公司清楚對防疫作出以下指引：

1.所有非前綫及非電視廣播製作相關之同事實施在家工作；

2.所有前綫員工必須每天進行快速測試並取得陰性結果，才可返回辦公室；

3.員工如有身體不適應儘快求診，通報部門主管，並在家中休息；

4.辦公室公眾範圍每天進行兩次清潔消毒；

5.所有員工在辦公室範圍內必須佩戴口罩，所有主播及幕前岀鏡員工亦必須佩戴口罩，以減低感染風險。

公司再次呼籲員工做足防疫措施，留意身體狀況，如有不適，應儘快求診。公司謹此衷心祝願該名主播早日康復。」

（即時娛樂）