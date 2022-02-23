財政預算案｜黃宗澤經營餐廳嘆晒氣 林秀怡美容院停業損失6位數 (23:03)

鄺潔楹跟伍富橋合資的健身中心因收緊防疫措施暫停營業，她經營的曲奇網店也因疫情而大受影響。（Ig圖片/明報製圖）

財政司長陳茂波今天（23日）發表財政預算案，涉及多項經濟紓困措施，包括發放1萬元電子消費券、首次提出暫緩追租措施等。經營西餐廳的黃宗澤，對於暫緩追租措施，他卻嘆氣說：「有生意做，誰想拖欠租金，唉…無計，有幾多幫幾多啦！除了政府出手幫忙，希望財團都可以幫助中小企，免租和減租，因為真的很難頂！亦希望財爺的紓困措施幫到基層，他們真的手停口停。」

同樣經營飲食業的譚俊彥，因身在內地拍劇，要跟餐廳同事具體了解情况，才知道實際幫助多少。他希望政策可持續，並非一次性救業界。

林秀怡經營一間餐廳及一間美容院，她覺得政府的紓困措施只可當幫補，對各行各業幫助不大，但總好過沒有；至於發放1萬元消費券，她同樣表示好過沒有。至於美容院停業，有否計算過損失多少？林秀怡粗略估計損失6位數字，因未知道何時才可重開。

鄺潔楹跟伍富橋合資的健身中心亦因收緊防疫措施暫停營業，鄺潔楹對於財爺的「派糖」政策，她認為好過沒有，卻彌補不到健身中心的損失，因為租戶做不到生意真的交不到租；她明白業主可能都有難處，故希望在租金方面，政府再大力津貼，提供有建設性的政策會更好。同時經營曲奇網店的她又呻疫情令生意大受打擊，因人流減少，原本跟一些cafe店傾合作，現在有些計劃要延期，需求曲奇的數量也減少，不禁大嗌很慘！

相關新聞：政府發放1萬元消費券｜林盛斌買金器保值 黎諾懿：對市民一份小心意

相關新聞：財政預算案｜向「粵劇發展基金」注資1億元 羅家英：政府心意係好嘅…

相關新聞：財爺陳茂波發放10000元電子消費券 車淑梅雀躍：一解禁即買嘢食嘢

（即時娛樂）