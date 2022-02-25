盧瀚霆新歌《Mr. Stranger》與蛇演戲：先過心理關口 (23:54)

MIRROR人氣王盧瀚霆（Anson Lo）繼去年歌曲《Megahit》大獲好評後，今年推出的首支跳唱單曲《Mr. Stranger》剖白內心世界，讓樂迷可深入了解他。他在MV中更搖身一變成為貴氣吸血鬼，並與真蛇對戲。

Anson Lo曾試過壓力爆煲，甚至不知不覺鑽牛角尖。他說：「我好驚做唔到大家期望嘅Anson Lo，擔心將來嘗試唔同形象、面向，甚或揭露我鮮為人知嘅一面時，大家又會唔會接受？」《Mr. Stranger》就是Anson Lo透過歌曲，唱出撕開自身鮮為人知的一面時，要如何擁抱自身不一樣的美。

為帶出《Mr. Stranger》的內容，Anson Lo在MV中扮演參與儀式後，成為吸血鬼的上班族。經歷內心掙扎，至擁抱這個新身分的過程。為打造吸血鬼的造型，Anson Lo特別戴上紅色隱形眼鏡。他上網搵過資料，吸血鬼的眼普遍是紅、黃或者白色，他鍾意紅色多些，亦跟平時舞台上戴的隱形眼鏡顏色不同，今次這副比平時的硬好多，似護目鏡，但為拍MV頂幾個鐘都OK。

Anson Lo除挑戰長時間戴隱形眼鏡外，更要挑戰與蛇及小朋友對戲。「人生第一次同蛇合作，摸佢嘅時候冇想像中咁滑，似梳化、銀包嘅質地。其實唔危險，不過要過心理關口，因為蛇嘅主人話佢第一次帶條蛇返屋企嘅時候被咬，心諗連主人都咬，我應該都走唔甩，但好彩佢好乖，辛苦晒蛇仔」

Anson Lo在MV中亦與小妹妹合作，上演一幕拯救對方的戲分。「小妹妹好怕醜，但一停機，佢會突然走上嚟攬住我。其實平時佢都盡量保持好高傲嘅姿態，但有時又忍唔住展現熱情嘅一面，好cute！而且佢都好落力，好盡力聽每個指示。」

《Mr. Stranger》風格黑暗節奏澎湃，MV中少不了跳舞部分，但今次穿著服飾十分貼身，其中一套要戴腰封。Anson Lo笑言：「真係唔可以食太多嘢，同埋一個月後唔知件衫仲著唔著得落呢？！」有別於前作，今次《Mr. Stranger》的舞步更繁複，與舞蹈員互動也更多，為營造吸血鬼的姿態，Anson Lo在MV拍攝現場，一度擔心服裝會走位而需要頻頻NG，整個MV最終用了25小時完成。

（即時娛樂）