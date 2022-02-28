不可能任務｜李思雅來回跑搞到面青 譚俊彥發軟蹄畀30磅啞鈴考起 (14:26)

曾在健美比賽獲得亞軍的關曜儁（Leo）表現最為理想

無綫綜藝節目《不可能任務》繼張振朗率領7位藝人隊員，完成「動作特技考驗」後，昨晚播出的Mission II，由出爐視帝譚俊彥擔任隊長，並帶領7名隊員關曜儁、李思雅、伍富橋、余應彤、何泳芍、鄔嘉駿及吳紫韻，接受「特警遴選體驗」挑戰。

他們甫到埗要接受2小時熱身挑戰（共有5輪項目），分別為5公里來回反應跑、300下舉啞鈴、270次掌上壓、300下仰臥起坐，及270下蹲後伸腿。

整個挑戰男女參加者一視同仁，思雅（Cindy）、泳芍（Honey）及紫韻（Purple）並無獲優待，辛苦情况可想而知；即使曾為網球港隊代表的Cindy，「來回跑」不久即面露痛苦神色兼面青口唇白，之後在肌肉鍛練環節，Cindy 雖表現回復平穩兼獲教官讚許，但在「掌上壓」挑戰中仍要中途離場，Cindy受訪時說：「簡直係地獄式！挑戰人體嘅極限。」

至於精通潛水的Honey、及有意向打女路線發展的Purple更慘烈，Purple在「來回跑」環節中，僅跑了約500米，已因嚴重落後被叫停，Honey雖然比Purple捱得久一點，但亦險抽筋；2人舉啞鈴時更搞笑，Honey舉到面紅兼面容扭曲，Purple則沒氣也沒力。Purple事後坦言已盡了全力：「呢對啞鈴係我三分之一嘅磅數，我哋3個女仔體力，真係唔夠男仔嚟，我哋有盡量去舉起個啞鈴，基本上係用晒成身嘅力。」

隊中年紀最大、現年41歲的Shaun，憑驚人意志完成「來回跑」、「仰臥起坐」等挑戰，但在「舉啞鈴」及「掌上壓」環節，卻多番到達極限兼累至爆汗，阿Shaun承認有弱點：「啱啱做完啞鈴，再做掌上壓我真係投降！我知道自己弱點，就係上半身嘅肌肉（爭啲）。」

男隊員中暫以現年28歲、曾在健美比賽獲得亞軍的關曜儁（Leo）表現最為理想。被教官事後點名稱讚「最接近達標」的Leo，挑戰過程中亦曾力竭，他表示全因Shaun及教官打氣才能堅持：「阿Sir不斷嗌住我Number，叫我加油，畀到推動力我；阿Shaun又鼓勵我要做埋佢，唔好放棄。」

（即時娛樂）