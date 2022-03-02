祝文君服務TVB逾30年 無綫發文悼念 樂易玲︰生命戰士 (14:51)

祝文君因肺癌離世，終年55歲。

祝文君1990年加入無綫，服務超過30年，無綫發文悼念︰「無綫藝員祝文君周一（2月28日）因病離世，無綫電視深表惋惜，並向其家人致以深切慰問，亦會提供適切協助。祝文君90年9月加入無綫大家庭，先擔任節目主持工作為主，包括《香港早晨》、《娛樂新聞眼》、《城市追擊》及《都市閒情》等節目，其後參與演出多齣劇集如《壹號皇庭II》、《律政新人王》、《我的野蠻奶奶》、《法證先鋒》、《鐵馬尋橋》、《愛‧回家之開心速遞》、《C9特工》及《拳王》等，飾演的三姑六婆及師奶角色，維肖維妙，令人印象深刻，其最後作品是尚未排播之《痞子殿下》。祝文君在無綫大家庭工作超逾30年，去年11月獲頒發30年長期服務獎金牌，以表揚其敬業樂業精神。無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲表示︰『文君很樂觀和努力面對病情，亦不想別人為她擔心。她喜歡工作及與公司同事開開心心活到最後，從不會埋怨辛苦，是一位真正的生命戰士﹗』」

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（即時娛樂）