940920｜劉俊謙預告劇情勁燒腦 建議觀眾睇多幾次 (17:11)

ViuTV新劇《940920》3月7日晚首播，主角劉俊謙、蔡思韵及吳海昕今日出席網上直播記者會，分享拍攝點滴。吳海昕透露她今集的角色雖然一樣，但身分有變，是個穿越界KOL，人人都識，身邊人的性格背景也變得不同。

劉俊謙透露故事涉及平行時空，因此除了他，還會有其他演員分飾兩角，劇情亦會很燒腦。他說︰「我看劇本時也看不明，看了幾次，再跟導演、編劇傾才開始明白。如果大家睇劇時只跟對白，未必看得明，因為畫面、剪接也在說故事。如果看不明白，多看幾次，再跟別人討論就應該會明白。」劉俊謙表示拍攝這套劇，最難忘是開拍前幾個月因疫情而取消到台灣拍攝。他說︰「當時只有幾個月時間，整個編劇團隊要重新想一個新故事，很困難。我覺得是差點拍不到，最後能完成，真的要給大家掌聲﹗」

蔡思韵劇中飾演劉俊謙的青梅竹馬，是個擁有穿越能力的人。她坦言是《二月廿九》的粉絲，由於其角色是新加入，因此拍攝時要盡量避免被《二月廿九》影響。被問到知道有份拍攝後，最希望角色跟劉俊謙有什麼關係時，蔡思韵表示年齡在穿越題材下不受限，因此曾希望飾演劉俊謙的母親。劉俊謙笑指女友可飾演其母親，甚至祖母，會有很大的發揮空間。

（即時娛樂）