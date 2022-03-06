《940920》明首播 劉俊謙蔡思韵快問快答 爆拍劇小秘密 (14:03)

ViuTV原創劇《940920》明晚（7日）首播，因應上一部《二月廿九》的效應，令這齣前傳未出街，已惹網民熱話。劇中男女主角兼情侶劉俊謙（Terrance）及蔡思韵（Cecilia），為滿足觀眾及粉絲要求，來個輕鬆有趣「快問快答」，給大家分享新劇感受之餘，亦透露今次再以情侶檔姿態拍劇的小秘密。

問到到底為何劇名叫《940920》？Cecilia和Terrance鬼馬地將940920這組數字隱喻，以普通話「就是你 就愛你」直接解構。

至於角色上余家聰是否上一輯的延續，一人分飾多角？Terrance坦言與上一集很有關係，自己亦將會一人分飾兩個角色。

蔡思韵又飾演什麼角色？Cecilia說：「林楚凝，是余家聰的青梅竹馬，神聖幾何學會的會長。」當Terrance再問今次有哪位新加入演員？Cecilia即答：「有我演的林楚凝，我是蔡思韵。」

《940920》是一部穿越劇，2人信不信有穿越時空？Terrance不諱言半信半疑；但Cecilia卻毫無反顧，表情盞鬼的說：「信﹗不信如何演這齣戲。」她又透露今次演出，最開心是能夠跟前輩余子明合作。

兩人話題中除了環繞角色及演出感受，連ViuTV老闆魯庭暉也被拉落水，突然成為兩人熱話。他們構思若魯庭暉參演一角，會讓他演什麼角色？Terrance笑言：「魯庭暉已超越了人類，人類的角色是低估了他，我覺得他會經常吃東西；我有另一個角色建議，他可以飾演月亮，因為這齣劇沒有天神角色，望着他會帶來希望。」Cecilia接力說：「我想看他演余家聰，想看他如何演繹。」兩人言語間還穿插了童年回憶天使得得B、美少女戰士等預設角色，創意無窮。

2人再次以情侶檔合作，是否愈來愈有默契？他們異口同聲說：「係﹗」問到合作會否拗撬？他們說：「都不算有拗撬、意見不合，只是意見分歧交流。」鬼馬的Terrance慢半秒的跟着Ceci的語氣回答，逗得另一半不知好氣定好笑。

拍拖時拍拖、工作時工作，兩人在工作時也不時互動，給對方提意見，同時增值，Terrance表示曾經在一次演出的樽頸位，得到女友寶貴意見，當刻像當頭棒喝的給自己解困。

至於兩人如何看對方所演的角色？Cecilia咬牙切齒說：「我的角色是認為他（劉俊謙）的角色很討厭。」原來Cecilia 眼中的余家聰如此不堪；相反Terrance答得溫柔，在其眼中蔡思韵所飾演的林楚凝，是很硬淨的女仔。

最後Cecilia溫馨提示大家要重看一次《二月廿九》，藉以提升記憶，然後才明白《940920》劇情。Terrance說：「準備一顆赤子之心，雖然齣劇與《二月廿九》有關，但自己覺得都可以當作全新開始，可以放低之前的前設，以新角度去睇新作品，放低我與蔡思韵是情侶，我們都想在這齣劇有突破。」

（即時娛樂）