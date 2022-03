DJ麻利撰千字文承認離開商台：你哋冇人轉過工咩？ (01:31)

商台DJ麻利被網民發現其名字在903官網消失,就連介紹DJ一欄亦找不到她的名字,故傳出她離職消息。今日凌晨麻利在社交平台撰下千字文回應,承認離開商台,並表示打搞到大家感到不好意思。麻利留言:「唔知點解就係有一份工,返唔返工會有人知、放假會有人知、返工時間覆到message又會俾人知點解你可以覆message,所以唔再返工又係人人都知。我諗我同每個人一樣,人生總有啲位置好想郁,但係如果冇足夠嘅動力,又係留响原地。我之前分享過,中咗COVID之後,有大量嘅時間去思考人生。响我最高燒嘅時候,我覺得內心都係平靜嘅,因為我聽到自己嘅心跳聲。然後我就發現,原來最昂貴嘅係內心嘅平安。好返之後碌ig,咁邪有見到一個post "if it costs your peace it's too expensive",跟住內心湧起咗一份堅定。近年我做咗好多嘢去試邊啲嘢叫做rewarding、邊啲係可以玩下、邊啲係有熱情,由2019年因為個世界太離譜,我開始慢慢認真對待生命入面嘅priority,因為不能夠妥協太多啦嘛?退一步益埋人哋呢啲嘢我唔會再做,要企定定面對嘅我唔走開。而我好憎交代任何嘢,因為我性格係俾人問多兩句就覺得你而家想講乜呀?你係咪懷疑我先?你想我點吖?尤其係!人生一啲比較大嘅決定拎出嚟討論,一定係有人俾意見,但佢會用佢套價值觀勸你諗清楚。我試過太多次,所以到我真係有啲唔想動搖嘅想法嘅時候,我再熟嘅人都冇講,直到我做咗。」

麻利又指不知為何自己只是半個幕前人,但是都可以引起大家討論。「憎我嘅人可以有個理由响疫情之下慶祝,能夠成為大家開香檳嘅對象,响香港咁嘅環境,都算有一份功德。你問我有乜打算,我唔係响直昇機跳落嚟先知自己冇帶降落傘㗎嘛,但係點解要list一堆我要做嘅事,可能好豐富好精彩嘅,去證明我離開得好啱,或者我冇輸呢?我唔需要啱又唔需要贏,我要嘅係拎走一啲嘢,free返一啲嘢出嚟咋。個電話俾人轟到冇晒電,一件事大家點interpret唔係我講完就完,因為人係主觀。朋友話『不過你有咁多其他嘢做實冇問題』我唔係因為有冇其他嘢先諗到呢步,走係一件事嚟,係唯一一件事,唔係有冇其他嘢先可唔可以走,呢個想法係你要好徹底就會去到呢個位。『你唔係DJ你仲有咁多人理你咩』人生呀,如果有啲嘢係假嘅,你始終都要知㗎嘛,咁又睇下係咩世界、啲關係有冇變。不過人同人之間,有緣份就會一齊行、過咗就會分開行,唔係定律咩?2022年絕對係面對自己嘅一年,外在環境話你知冇得靠向外尋求distraction,你只能往內去發掘自己想點。好多老師都話今年係探求靈性嘅一年,errr…好多人好討厭我講呢啲嘢,可能你好彩,人生未去到要反思自己搞乜嘅位置,只係我近年經歷令我真係多咗好多嘢,多到足夠我去質問自己點解、想唔想、開唔開心」。

她續說:「我諗我真係太少講自己嘅嘢,有乜理由咁多朋友要send message嚟,可唔可以唔好叫我加油,我唔想加油,我想relax咋,唔係得勤力奮鬥先可取㗎。同埋娛樂記者們,講真咁多年嚟我真係冇覆過任何嘢,辛苦大家,因為好怕上新聞,我有咩好報啫,而家我自己打埋出嚟方便攞去用(最好就唔好報啦)上報好煩㗎。之前病咗欠落 @sycamore.academy 嘅工作坊可以啟動返。阿卡西紀錄咨詢都係,會安排返啲時間。中大新傳上下我哋上堂見面再八過,你哋真係好好,知我確診速遞快測俾我,又幫我處理通告,好感激。唉至鬼煩估唔到又上新聞,你哋冇人轉過工咩?你哋冇經歷過分手但係覺得分手先啱鬆一口氣咩?做到有長期服務金牌呢件事震懾咗我好一陣子,我係變動星座,我居然响日常生活玩咁多嘢嚟呃自己我有變動,然後留响一個地方咁耐。until呢個moment it doesn't work anymore! 不過直到啲大粒佬都message我,我心諗咁真係要寫下,同埋希望唔會煩到公司同事們,我估已經煩咗,sorry sorry。我而家收啲message係好似I.T狗阿信見到Johnny仔咁『上天攞走咗你一樣嘢⋯⋯』『攞走咗啲咩呀??冇呀,喜歡身心靈節目嘅朋友,成日都有機會講啲嘢㗎啦,所以唔使擔心,只係响邊講啫。不如睇完以上千字文,捐款去動物機構當係買咗本雜誌食咗啲花生。」

最後,麻利表示:「我諗睇怕大家都可能要有張相,本來諗住用一張有Oscar嘅相令佢再次無辜上新聞,但因為太樣衰,我病完個人善良咗,所以算數,用居家look畫返條眼線先唔好講咁多。之前仲同friend講放心啦冇人知㗎唔使講啲乜㗎,點知始終都係要寫。打搞到大家唔好意思。(再次moon walk倒後退場)」

不少網民也叫麻利加油,其中C AllStar成員陳健安卻搞笑留言:「加油呀!你的眼線很美,請問哪裡可以買?」

