徐熙媛再婚｜大S婚姻充滿戲劇性 兩任老公都屬閃婚 (12:17)

大S和汪小菲當年相識49天便結婚；今次大S因為舊愛具俊曄一通電話，勾起她的戀愛神經。（資料圖片/Ig圖片）

台灣女星徐熙媛（大S）今早失驚無神爆喜訊，宣布閃嫁舊愛具俊曄，消息震撼娛樂圈！大S去年11月才跟汪小菲離婚，想不到事隔約4個月便再婚。

大S的兩段婚姻充滿戲劇性，事關都是閃婚。當年大S跟汪小菲一見鍾情，雙方認識49天便決定結婚；去年大S和汪小菲離婚後，大S因為舊愛具俊曄一通電話的關心，再度觸動20年前的戀愛神經，閃嫁具俊曄。

52歲具俊曄是韓團「酷龍」成員，大S和具俊曄20年前已經拍拖，後來分手告終。據了解，1998年「酷龍」赴台灣表演，當時大S已讚男方很帥，翌年「酷龍」再度到台灣，大S以粉絲身分和他見面，二人一見鍾情。

拍拖期間，大S花了不少時間心神和金錢，維繫這段異地戀，她甚至為男友在腳踝紋了「九」字，具俊曄解釋：「九和我的姓氏『具』同音，她不懂韓文，才會弄錯。我們當年一見鍾情，在交往的1年間，我們學對方的語言，還要變裝出遊。」惟在2001年，有傳因具俊曄經理人公司和粉絲反對令2人分手收場。

具俊曄接受韓媒訪問時表示，當他得知大S離婚後，便鼓起勇氣聯絡她，2人隔空談情。由於疫情關係，始終未能見面，而具俊曄則提出結婚想法，這樣雙方才有辦法見面，而大S當刻也答應。具俊曄表示，他們已非常了解對方。

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（即時娛樂）