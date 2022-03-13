謝安琪45歲生日 感謝老公張繼聰做人生教練：以迷戀視角幫我拍片 (19:25)

今天（13日）是謝安琪（Kay）的45歲生日，老公張繼聰在Instagram上載仔女互動片段冧妻。Kay稍後時間亦在Ig發表生日感言：「長大咗先至發現，由細到大爸爸媽媽講嘅：『我淨係想個女身體健康開開心心』，呢啲原來真係最誠心嘅願望、最真切嘅祝福，而且分分鐘係人生最難做到嘅事，多謝爸爸媽媽由細到大，為我灌輸平凡簡單嘅智慧，爸爸媽媽我愛你。

自己細個嘅時候，每年生日願望都係大聲嗌世界和平，應該係當時嗰個年紀興咁講，同埋覺得生日願望越多人受惠越抵，估唔到今年生日願望，真係只想世界和平，希望大家都平安，健健康康陪喺重要嘅人身邊。

今年又再次係冇辦法同大家一齊慶祝嘅一年，好多謝大家冇忘記我嘅生日，多謝由琴晚開始，不停send message俾我嘅家人朋友，雖然我哋冇辦法一齊慶祝，但係我想將我嘅生日願望同你分享，我衷心希望你平安健康。

亦都要多謝每年喺我生日，聽我嘅呼籲將買禮物俾我嘅錢，作為捐款將祝福送出去嘅歌迷們，多謝你哋嘅善心，同埋對我嘅愛。

題外話，我今年收到一份好重份量嘅生日禮物，再次令我思考人生，同埋喚醒我蠢蠢欲動嘅肌肉，好多謝呢個人，除咗成為我人生教練，仲客串做埋我健身教練，跑步嘅時候仲以迷戀嘅視覺幫我影相拍片，每日剪埋好多搞笑片氹我開心，令到本來鬱悶嘅日子，增添好多好多意思，我會好好運用呢份生日禮物，希望好快會變成健美又招積嘅安琪小子，承蒙大家厚愛，祝我生日快樂。」

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（即時娛樂）