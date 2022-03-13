專欄作家游大東fb刊登報道被TVB檢舉：相信是圖片上出現無綫電視台徽有關 (20:35)

電視廣播（TVB）於上周五（11日）發盈警料2021年度虧損逾6.4億元，專欄作家游大東翌日（12日）於其facebook（fb）專頁刊登一篇「無綫電視發盈警料2021年至少蝕6.4億」的報道，卻被TVB檢舉，需要下架，他估計是圖片上出現TVB台徽有關。

今天游大東重新製作另一張圖片，第2次刊登該篇報道，並發出聲明，他表示：「因為周六（12/3）在本專頁刊登的『無綫電視發盈警料2021年至少蝕6.4億』的報道，遭到電視廣播有限公司（Television Broadcasts Limited，即TVB）檢舉。facebook沒有明言具體原因，相信是圖片上出現無綫電視台徽有關（於2012年台徽片段截圖：https://bit.ly/34E3Vhj ），本平台已向facebook上訴，並重新製作另一張圖片再次刊登，並將其公司台徽完全打格，以免本平台遭受凍結帳戶的懲罰。本平台認為，此文章純屬新聞報道，並沒有將台徽牟利，對於無綫電視相關部門的決定深表遺憾，認為此舉只會更進一步反映企業和管理層欠缺接受批評的胸襟，前綫員工為求不犯錯而引發更多本來可以避免的問題，冀管理層認真反省，與其花時間去理會負評，加以反擊，倒不如做好內容，深信觀眾眼睛是雪亮的。」

（即時娛樂）