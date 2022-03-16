COLLAR新歌預告片 蘇晴變芯駖 Ig管理員「自首」急補鑊 (19:04)

女團COLLAR官方Instagram昨晚（15日）連出7個限時動態，向成員蘇芷晴（So Ching，蘇晴）道歉，其中一張相So Ching扁嘴，究竟所為何事呢？事緣COLLAR前天（14日）推出新歌預告片，短片以「daydreaming,with COLLAR」為題，背景音樂不斷唱出「lalala..lala」，8位成員各自有專屬版本，但Ig管理員卻擺烏龍，將成員李芯駖（芯駖）把聲套用在So Ching預告片上。

該Ig管理員發現後立即「自首」：「發白日夢確實是個好東西，但某啲情況下，真係唔好發白日夢…例如…趕住出TEASER俾大家睇嘅時候，聽真啲…蘇晴條TEASER把聲錯咗，係芯駖㗎！ERR！！！對唔住呀！」

為表誠意，Ig管理員再tag上COLLAR經理人戴穎（阿Wing）、So Ching及芯駖，並逐一道歉：「對唔住呀！蘇晴；對唔住呀！WING姐；對唔住呀！芯駖；對唔住呀！各位師弟妹（粉絲暱稱）。」

隨即送上正確的So Ching版，又請求大家幫個手like爆：「幫小編Iike爆返佢，同呵返蘇師兄。」並額外加送So Ching錄音時真Demo以表謝意。

So Ching沒有將事件放在心，並大方表示：「好啦，我原諒你啦小編！」這已是So Ching繼在出道記者會被司儀強尼忽略後，再有蝦碌事發生在她身上，難怪粉絲也取笑她：「SoB出道連環不幸事件。」

（即時娛樂）