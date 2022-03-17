不可能任務｜地獄級體能訓練 譚俊彥辛苦喘氣 李思雅Honey緊張落淚 (14:35)

李思雅和何泳芍未能完成訓練，一時感觸落淚；譚俊彥在過程中辛苦到不停喘氣。（大會提供）

無綫節目《不可能任務》周日（20日）播放Mission II第4集，譚俊彥（Shaun）率領關曜儁（Leo）、李思雅 （Cindy）、伍富橋、余應彤、何泳芍（Honey）、鄔嘉駿及吳紫韻（Purple）組成藝人隊，面對第3天「全面升級考核」，其中考驗體能及速度體能測試重頭戲考核，更需要挑戰者拿著一對15磅重的啞鈴，連續3小時完成一系列共4組動作，難怪伍富橋形容為「地獄式訓練」。

由於考驗對男女挑戰者一視同仁，故此對女生來說相對吃力，Purple、Honey及Cindy雖已盡全力，希望與男隊友撐到最後，可惜捱了30分鐘左右便放棄。

Cindy受訪時失望落淚說：「我好想再頂耐啲，我唔想咁快畀人叫我唔好做喇。我一路好堅持，但真係冇辦法。就連樂觀積極的Honey亦大感泄氣，並為堅持死撐的男隊友緊張落淚：「今日呢個太陽底下，佢哋仲咁繼續，我覺得...我真係驚佢哋就嚟會暈。」累至頭耷耷的Purple，亦對男子組表達敬意：「我唔係最辛苦嗰個，其實男仔體能消耗仲多過我哋。」

男子組整個考核過程絕不好過，個個做至面容扭曲兼汗如雨下，隊長Shaun在過程中要數度停下來休息喘氣，情况令人擔心。Shaun事後自言在相關挑戰中有很大弱點：「我最擔心嘅係，我嘅Upper Body同女仔唔係差好遠。其實第一日做完掌上壓之後，我對手（痛到）打扮都打唔到。」

至於整個訓練期間得到不少正評的Leo，亦直指考核難度高：「聽落去唔重，但一個15磅啞鈴可以玩死你係真。」

（即時娛樂）