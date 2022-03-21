開箱｜《華燈初上3》兇手揭盅 大部分角色沒有好結果 (01:16)

以1988年台北一家日式夜總會「光」為背景的《華燈初上》，去年11月底在影視串流平台Netflix獨家上架，迅即登上台港兩地點播榜冠軍。首季結局揭露女屍是「光」的媽媽生Sue（楊謹華飾）；去年12月30日播出第2季，已有網民猜兇手是「光」小姐花子（劉品言飾）。第3季最後8集上周五（18日）登場，網民果然猜中。

（以下劇透）花子得悉Sue要帶親生子子維到日本生活，養大子維的Rose必定會很傷心，所以找Sue理論，怎料受不了Sue挑釁而動手。鍾情花子的刑警阿達（章廣辰飾）為了保護她，幫手埋屍外，又在第2季結尾開車撞死發現證據的江瀚（鳳小岳飾）。

其實第3季結局篇，沒有哪個角色有好下場；愛子（郭雪芙飾）從「光」跳槽Sugar後，跟媽媽生寶寶（吳慷仁飾）不睦，幾乎被落藥送到有性虐習慣的顧客手裏，幸Rose（林心如飾）發現救了她。最後愛子重返「光」工作。「光」的媽媽生阿季（謝瓊煖飾）在顧客中村返回日本後，才得悉懷孕，對於將成為高齡產婦，十分忐忑。

百合（謝欣穎飾）無意中撞破牛郎男友亨利（王柏傑飾）與檢察官葛志浩（修杰楷飾）有斷背情，傷心失望，偷偷蒐集兩人販毒證據交予刑警潘文成，讓他們入獄，潘也洗脫被栽贓販毒的嫌疑。

潘文成鍾情Rose，後者仍心繫江瀚而拒絕了他，即使從涉嫌販毒中得證清白，也留有遺憾。子維生父朱文雄要求Rose讓兒子跟他生活，若Rose拒絕，就會鬧上法庭，Rose為免子維得悉自己是Sue被性侵後誕下，即使不捨，也讓子維隨朱文雄生活。

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（即時娛樂）

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