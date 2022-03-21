有種老闆娘｜江芷妮放下藝人光環 為美容王國洗廁所 (14:39)

息影多時的江芷妮不僅是兩孩之母，還是兩間美容公司的老闆娘。（大會提供）

由可宜主持的香港開電視節目《有種老闆娘》，於本周三（23日）起播映，節目中邀請多位職場女強人，暢談她們在事業上的成就，以及探討如何兼顧工作及家庭。

首周節目分別邀請了江芷妮、黃宇詩及陸詩韻擔任嘉賓，其中息影多時的江芷妮（Cherie）不僅是兩孩之母，還是兩間美容公司的老闆娘，節目中Cherie透露要做女老闆並非易事，除了要調適心態放下藝人光環，落手落腳做，連洗廁所都親力親為外，更要時刻兼顧家庭，照顧子女學業成長。

2007年淡出娛樂圈，專注美容事業發展的Cherie，透露當年決心轉型，皆因不習慣娛樂圈的生活模式，她說：「其實當初入行，唔係話好想做明星，做藝人有好忙嘅日子，但亦有好得閒嘅時候，可能連續一星期都冇嘢做，唔慣呢種生活，所以就諗做多樣嘢，開始學做美容。」開拓美容事業後，因為「下屬」的一句話，激發了她全身投入美容事業，她表示：「有次有個同事想問我啲嘢，不過佢問完後，就話『我諗你都係唔識』跟住轉身走咗，令到我想喺呢行學多啲嘢，慢慢就全身投入，冇做藝人。」

Cherie落手落腳發展美容事業，同客人溝通，遞毛布，甚至乎洗廁所都一手包辦，她謂：「做藝人畀人服侍開，但轉型做服務性行業，就要招呼番人，如果呢方面嘅心態調適唔到，就好難去做。當時安德尊對我好好，佢曾經同我講『芷妮，做生意掛個名就得，唔使落手落腳』，但我覺得唔全心全意做、唔認識業務，好難做好，我想更深入了解呢個行業，唔係淨係掛名。」

（即時娛樂）