黃庭鋒因陳芷菁一句話轉戰娛樂圈 以「峰迴路轉」形容5年經歷 (16:28)

無綫上位小生黃庭鋒接受TVB娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，與主持潘盈慧談到入行5年多的趣事及心路歷程。談到是次採訪冬奧最大得着，庭鋒坦言獲得很多千載難逢機會：「今次係我第3次做奧運，仲係第一次喺當地做主持，最大得着係可以同世界各地選手傾偈，好似羽生結弦、谷愛凌等，呢啲都係好多人都好想有嘅機會。」

庭鋒笑指會以「峰迴路轉」形容過去5年經歷：「有啲演員畀人認識係因為拍咗套劇、個角色好受歡迎，又或者主持咗節目好多人睇嘅，但我係因為喺台慶贏咗大獎而開始畀人認識。呢幾年算係幾精彩，但一啲都唔容易過，比如好似我喺《香港原味道》，大熱天時攝氏30度耕田中暑，又或者上咗高山好凍，凍到暈咗。」

自命開心、愛笑、無聊兼重視家人及朋友的庭鋒，因為受爸爸影響，5、6歲時已愛上運動及踢足球，在英國留學期間曾加入足球隊受訓：「當時個教練係前英格蘭國家隊球員，佢提攜過5個學生，4個英格蘭人，同埋我一個亞洲人，嗰陣發覺原來我都幾勁！」

天資聰穎的庭鋒，原本有機會成為職業足球員，可惜最終因為學業被逼放棄，庭鋒笑言要學會向現實低頭：「命運好多時都已經安排好咗，唔係話唔放棄就得，同埋好多嘢可能有更好嘅安排等住我！」

之後庭鋒因想念在香港的家人，回流香港入讀中文大學；擁有碩士學歷的他，還未畢業已獲聘擔任體育老師，不但收入穩定，更是高薪厚職，「其實我幾啱做體育老師，因為自己都好鍾意小朋友，大家成日打成一片，但好快我就覺得呢個職業唔會太有變化，我好想要啲挑戰，唔想咁快就好似等退休」。

因機緣巧合，庭鋒其中一個學生的媽媽是陳芷菁，庭鋒因陳芷菁一句話決定轉戰娛樂圈：「其實我同佢3年以嚟冇傾過偈，但到囡囡畢業嗰時，佢就同我傾偈，佢話覺得我好適合做幕前，問我會唔會諗，當時我就諗，係喎，冇諗過喎。」

從教育界走入演藝圈，庭鋒還是與「運動」有着不可分割的緣分，首個幕前工作已是主持2016年的里約奧運，庭鋒坦言甚有挑戰：「一開始以為淨係喺廠度做啲精華報導、奧運小知識，點知原來係嗰兩個禮拜做足咁多場Live，嗰時唔知係咁，一來冇停過，二來有時差，三來其他人係好有經驗嘅主持，好似插唔到嘴咁，攞唔到個節奏，溫咗好多書都用唔到。完咗嗰兩個禮拜，就好似過咗十八銅人咁，咩事都難唔到我。」

庭鋒坦言《體育世界》的主持工作，讓他打了很好的基礎：「我全部當直播咁做，話畀自己知唔可以NG。」能操流利廣東話及英語的庭鋒，笑指主持《港生活‧港享受》最大難度，是要應付又長篇又華麗的英文對白：「啲字眼好高貴，好似英國文學咁，好難，但我拍耐咗就慢慢發現，記憶力係可以train到嘅。」

（即時娛樂）