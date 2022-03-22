J.Arie自爆「M底」 曾被前度施暴3年 享受被虐 (17:28)

J.Arie自爆是被虐狂，曾被前度施暴3年。（大會提供）

ViuTV節目《晚吹─戀講嘢》今晚（22日）播出第31集，女歌手J.Arie（雷深如）擔任嘉賓。J.Arie自爆是「M底」（被虐狂），曾被前度施暴3年。她在9年前認識到前度A君，A君佔有慾強，2人交往3年間，禁止J.Arie約見朋友。

J.Arie首次被前度施暴是在交往半年後，某天2人吵架，A君將J.Arie心愛的結他扔到垃圾房，她想阻止A君，A君卻用紙皮打她，更將她心愛的結他打爛，但她不願和男友分開，最後和好如初。

那次之後，A君開始在性愛方面虐待J.Arie，A君會準備皮鞭、皮帶、手銬等道具虐待J.Arie，但J.Arie表示自己享受被虐，認為對方打得愈厲害就愈惜她。J.Arie提到前度有嗜酒習慣，暴力漸漸變為日常，J.Arie甚至要在開工時用化妝遮蓋傷痕，情緒也受影響。

J.Arie透露打得最厲害的一次，是被前度打到出血痕，但她依然不願與A君分開，直到她遇到另一位對象，便跟A君分手，結束3年戀情。

主持193（郭嘉駿）問3位女主持是否經歷過前度酒後施暴？Helen（譚凱倫）自爆曾酒後自殘，醒來發現自己被大字形綁在醫院病牀上。當時前度提出分手，Helen一口氣灌下一瓶威士忌後「斷片」，然後自殘抓到全身流血，前度與他的弟弟將Helen壓在地上，報警將她送入醫院，Helen呼籲觀眾要適量飲酒，切勿飲酒飲到自殘。

（即時娛樂）