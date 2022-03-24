肥媽以政協委員身分參觀方艙醫院 激讚環境設施不錯 (16:40)

自稱是廣州人的肥媽，今年1月1日起獲委任為廣東省梅州市政協委員，她認為是喜事，願意為國家出一分力。（林蘊兒攝）

肥媽（Maria Cordero）以健康產品代言人及廣東省梅州市政協委員身分，今天（24日）聯同李麗霞（黑妹）、立法會議員容海恩，以及保安局首席助理秘書長（特別職務）謝振中，到青衣方艙醫院捐贈抗疫產品，以示對方艙工作人員表達感激和為他們打氣。

戴了2個口罩、太陽眼鏡兼全身包到實的肥媽，首次參觀方艙，她讚賞環境與設施不錯，還提出大膽建議：「香港有好多人失業、無家可歸要瞓街、住劏房，希望疫情過後，能夠讓方艙轉為臨時房屋，讓這些人暫時有地方可以繼續住。」

自稱是廣州人的肥媽，今年1月1日起獲委任為廣東省梅州市政協委員，她認為是喜事，願意為國家出一分力。由於疫情爆發未通關，暫時未知何時返回廣州開會。

肥媽表示發生第5波疫情期間，家族先後有10人染疫：「我寄了湯水中藥包給身在美國和英國的子孫和親戚，去年我有3個孫因為年紀太小，未有接種疫苗，他們確診後發燒10日，留家隔離都飲我寄給他們的五花茶和涼茶包，之後已康復。第5波疫情又有4個孫和我妹妹與家人亦染疫，隔離期間我親自送藥和飯餸放在他們家門口。家人有事我當然擔心，特別是小朋友發高燒，幸好最細的孫仔已經沒事，已返回英國。」

（即時娛樂）