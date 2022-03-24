講你都唔信｜曾於上山詩鈉婚禮醉酒失言 曾志偉：一齊起立默哀 (19:18)

曾志偉曾在上山詩鈉婚禮上因醉酒失言。（大會提供/資料圖片）

無綫節目《講你都唔信》前晚（22日）和昨晚（23日）一集，嘉賓陣容除了有「烈女隊」的江美儀、莊鍶敏、黃婧靈，還分別加入「森美旅行團隊」的森美、麥美恩、吳若希，以及「食腦三子隊」的何廣沛、郭子豪、方紹聰（奶仔）。

兩集節目主題分別是「一生人最瘋狂嘅事」及「飲醉酒嘅經歷」，觀乎兩集綜合表現，志偉與森美不愧為資深級及前輩級主持，二人講故仔不但趣味性十足，且相當爆笑。

森美在兩集節目中先後說了「巧遇米高積遜兒子」及「假蛇酒」事件！森美講故仔期間，除了大跳Moonwalk，更「鄉音大叔」上身講述「假蛇酒」事件。森美提及當年在美國讀書時，在派對遇上自稱是米高積遜兒子的人，對方更示意教他Moonwalk。

森美轉述「米高積遜兒子」說話時，不但七情上面，更即席示範Moonwalk，雖然跳得似模似樣，但由於平時「作惡（窒人）」太多，故此竟遭揶揄似踩屎，相當爆趣。

見慣大場面的志偉，更隨手拿出「講你都唔信」的搞笑事件。自嘲「乜酒都醉」的志偉，自爆曾因醉酒失神，竟於好友上山詩鈉婚禮台上錯叫嘉賓「一齊起立默哀」，十分驚爆。之後，志偉又七情上面自爆搭飛機遲到瘀事：「我嗰次根本入唔到閘，因為架飛機飛咗，咁我諗住走喇，但工作人員話冇問題等埋我，我心諗『唔係飛咗喇咩？』結果我入到去真係全架飛機嘅人都望住我，佢哋真係嬲喇，原來架飛機真係已經行咗出去喇，但因為零件問題返轉頭修理，但成架機嘅人，都誤會咗係因為我而返轉頭。」

至於吳若希的「浸豬籠」事件亦同樣笑中有淚，事緣吳若希加入TVB不久，獲安排拍攝古裝劇，劇情講述她浸豬籠，故要綁手綁腳躺在豬籠裏並被浸入水中。豈料，當吳若希「上水」後，工作人員竟連人帶豬籠將她放在一旁，期間更疑似遺忘了她：「我喺度諗係咪仲有鏡頭要補呢？嗰時天氣好凍，我濕晒同埋被綁住，但我都好安靜咁等。但等等吓唔對路，啲人開始執嘢喇喎，咁我咪大叫咯，終於有人發現我，咁就等咗45分鐘。」

（即時娛樂）