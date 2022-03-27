開箱｜《軍檢察官多伯曼》 軍隊如同金礦？ (00:28)

盧泰南自小被母親以軍訓方式管教，令他缺乏社交技能，逐步向走歪路。（劇照）

龍文九是出色律師，但將才智錯用在壞人身上。（劇照）

影視串流平台Netflix去年推出韓劇《D.P：逃兵追緝令》，控訴軍中歪風，有線頻道tvN上月28日首播的《軍檢察官多伯曼》，是首齣以軍事法庭為背景的韓劇，全劇預計16集，周一二晚播出，至今播出8集，由首播5.3%收視，升至第8集8.8%，成績不錯，香港觀眾可於「黃Viu」煲劇平台收看。

此劇由《梨泰院Class》安普賢與《九尾狐傳》趙寶兒合演。講述父母雙亡的高中生都倍萬（安普賢飾），經常在校內惹事，結果被開除，無法中學畢業，因此免除兵役。都倍萬為了擺脫貧窮修讀法律，終考獲專業資格，受聘於著名律師行Law & One，老闆龍文九（金永敏飾）要求都倍萬先當兵，並成為軍檢察官，其間為他賣命。

都倍萬順利成為軍檢察官，暗中利用軍中權力，協助龍文九解決客戶煩惱，譬如令客戶競爭對手的兒子在軍中惹官非，搞垮對方聲譽。在龍文九眼中，軍隊像金礦，有權有勢者的兒子都不想當兵，但又不能逃避，然而入伍後所做的一切，父母再也無法控制，所以兵役成為這班權貴的要害。

都倍萬其後巴結Law & One律師行大客兼IM集團「富二代」盧泰南（金右錫飾）。後者患有情緒調節障礙症，缺乏社交能力，經常惹事，要勞煩龍文九為他收拾殘局。盧泰南母親盧花英（吳娟受飾）是握有大權的將軍，有極強的控制慾與野心。盧泰南涉嫌性侵被起訴，龍文九游說他入伍，讓案件轉介軍事法庭，便能在其母權力範圍下解決案件。其實此案是新入職的軍檢察官車友仁（趙寶兒飾）在背後推波助瀾……

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（即時娛樂）

【開箱】《D.P逃兵追緝令》 反映韓國暴力問題