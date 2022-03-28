18歲樂壇新人黃明德自嘲樣貌不討好 認曾兩度留班兼記過 (18:46)

以唱作人身分加入樂壇的英皇新人黃明德（Dark），今天（28日）推出首支派台作品《留班同學》。歌曲由Dark及新晉音樂人K Tsang合作作曲、林若寧填詞，算是Dark的自白。

18歲的Dark是一名中五學生，曾於中一、中二兩度留班，貪玩、成績差是留班主因，出道的第一首歌，他決定用音樂分享自己最真實、最羞愧的一面寫進歌曲，更直截了當將歌名改為《留班同學》，他說：「初中嘅我比較反叛，上堂瞓覺、唔交功課，甚至同幾個同學偷偷地喺學校過夜。最後畀學校記過兼留班收場。」

中學生涯留班兩次，自然被標籤成壞學生，Dark雖然不愛課本，但喜愛畫畫，更在哥哥薰陶下，學起結他，愛上創作和表演，與同學自組樂隊擔任低音結他手，一次歌唱比賽，令他獲唱片公司賞識，簽約成為歌手。

一直當低音結他手的他，執起咪高峰後，有另一番成功感，坦言珍惜這個機會，並跟公司約法三章：「專注歌唱事業同時要兼顧學業，唔單止要完成中學課程，目標更要係大學大專。我相信大專嘅生活同體驗，可以為我日後嘅創作注入更多養分，為咗成為一個更好嘅創作人，我會盡力。」

新歌MV以動畫呈現，Dark笑言自覺樣貌不討好，所以以動畫形式表達歌曲：「對於自己個樣冇自信，同埋演技麻麻，最主要係符合番我依家呢個年紀，動畫會比較容易接受同投入。為了令插畫師更了解自己對歌曲的想像和畫面，自己都畫咗啲storyboard參與。」

Dark認為自己在疫情期間出道，對於大眾認識他亦有很多局限，所以逢星期三、六亦於自己的社交網開live，名為Dark Room Live。提到首次開live，Dark坦言學到不少東西，亦發生蝦碌事：「突然間有啲技術上問題，影響到live嘅運作同埋自己嘅心理質素，不過喺呢件事上亦學識咗teamwork同埋信任。」

（即時娛樂）