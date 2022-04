袁嘉敏今天(4月1日)突然在社交網爆Seed怒轟鍾培生及他的爸爸鍾仁偉是混蛋,又指自己在鍾家的一年是場噩夢,事件引起熱話,有網民就「食花生」熱議袁嘉敏跟鍾氏父子之間到底發生什麼事。

去年曾和鍾培生舉行「百萬擂台戰」的林作,今天亦在Instagram貼了兩則相關報道,林作先在Ig以諧星基斯洛克(Chris Rock)回覆:「I'm still kind of processing what happened, so at some point I'll talk about that. And it'll be serious and it'll be funny, but right now I'm going to work first.(我還在處理這件事,所以在某個時候我會說這個,這會很認真嚴肅,但也會很有趣,但現在我先要去工作。)」之後林作再表示:「完全唔識Comment﹗」

