呂爵安跳唱歌MV群星客串 染血新娘小儀 裝修工人盧瀚霆 (22:47)

MIRROR成員呂爵安（Edan）今年一改曲風，跳唱新歌《Elevator》以輕鬆幽默的歌詞內容，大談在人生中遇上各樣事情時，應放輕鬆的心態。今次歌詞、MV以至舞蹈編排，盡現Edan鬼馬一面。

Edan首度挑戰個人跳唱歌，他希望推出一首比較開心，同時又是跳唱的作品送給樂迷。他說：「相信大家等咗一段時間，同埋新一年都想嘗試新風格，加上自己鍾意跳唱，雖然唔叻，但都想有呢個嘗試。」歌詞借升降機比喻人生中的重重關卡，Edan解構歌詞內容：「好似等𨋢，你要等架𨋢到，先可以入𨋢，架𨋢唔到，又或者發生乜嘢意外、你喺架𨋢裏面但層層停、困𨋢，呢啲都好似我哋嘅人生，好多時都控制唔到，倒不如換個心情，大家唔好咁急，放輕鬆去對待人生每一件事。」

《Elevator》歌詞內容很有故事性，MV也以這個走向發展，在開心節奏下，畫面呈現熱鬧氣氛，Edan不但扮鬼扮馬，一時做自己，一時變身保安員、模特兒，期間又吊威吔在升降機內被揈來揈去，瞓身演出。

MV邀請多位嘉賓客串，包括隊友盧瀚霆（Anson Lo）與柳應廷（Jer）飾演裝修工人、羅家英飾演的士司機、阮小儀飾演滿身血漬斑斑的新娘，及《闔家辣》導演鄭晉軒（Coba）飾演外賣仔。Edan說：「咁啱MV有咁多角色需要搵人演繹，家英哥同小儀好快喺我腦海中彈出嚟，仲有Jer、Anson Lo同Coba，好開心嚟幫手參與，相信有留意我嘅人或者我嘅粉絲（爵屎）都會對佢哋參演感到興奮。」

首次單人匹馬演繹跳唱作品，沒有MIRROR兄弟在旁，Edan坦言有感到孤單，但怯的感覺更見強烈：「到咗自己一個去做跳唱，先發覺自己喺跳舞上好冇信心，驚跳得唔好。今次搵咗肥仔（梁業）排舞，我大學時他已經係我跳舞老師，不嬲對佢排舞好有信心，會諗好多畫面嘢，填補我嘅不足。排舞後先發現自己仲有好多動作做得唔夠好，所以拍MV前一晚，肥仔幫我加操一堂，拍跳舞部份好緊張，擔心效果，但應該OK嘅。」當日拍跳舞部份時，第一個出錯就是Edan，他隨即喊停，搞笑道：「我呢啲叫以身試法，跳錯要即刻出聲，唔好嘥力。」

《Elevator》歌詞是否他的寫照？Edan坦言對很多事情都順其自然，覺得這種價值觀好舒服，能夠自我安慰同時又夠正面，很多時只想做好本份。Edan偷偷分享自己偶爾心急的一面：「唱歌阿Sir成日話我好急，例如佢教我一個鍛鍊，我就係咁做，鍾意用死力，死衝爛衝，但其他處事方面，我又唔係咁急！」

（即時娛樂）