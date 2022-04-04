稱舊愛「熊仔頭」為前同事 Santis聞超市取景勁尷尬 (18:41)

因與歌手張天賦（MC）行超市而傳出緋聞的網紅陳濬樺（Santis），今天（4日）聯同性感女星葉俙賢（Amber）出席NFT活動，2人將與本地交易平台合作推出NFT產品，主要以相片為主。問到會否以性感相作賣點，她們大賣關子，但透露將有200多個女仔參與。

Santis表示相片會展現自己生活化的一面，被問到會否到超市取景時，她即一臉尷尬，笑指這個問題很風趣。可會邀請MC合作推出NFT？Santis稱今次不會，但保留未來的合作機會，並指2人很久沒聯絡。追問是否「超市事件」後已無聯絡？她即封嘴：「（事件）已經過去，現時專注學業，因我讀緊大學4年級，還有半年便畢業。」

Santis透露大學主修全球創意產業，副修法文，畢業後想專注YouTuber方向發展，現時是自由身。她又指與舊公司並非不歡而散，是和平解約。對於舊愛「熊仔頭」曾指「天蠍座嘅女人真係好恐怖」，問到是否疑似暗窒她？Santis起初表示與對方很久沒聯絡，大家做回朋友；當再追問她與「熊仔頭」是否保持到朋友關係時，她又改口：「是前同事關係，有機會都可合作。（現在與MC又是什麼關係？）藝人朋友之間的關係。（若他再找你拍MV也OK？）這當然是一個很好的工作機會，若果有，我都會珍惜。」

（即時娛樂）