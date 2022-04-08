Frankie@MIRROR曾因《造星》表現對唱歌有陰影 (19:50)

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）日前接受加拿大中文電台節目訪問，表示大學畢業後因興趣而成為舞蹈員，後來與梁業（肥仔）、江𤒹生（Anson Kong）一同參加《全民造星》而入行。入行3年幾，Frankie坦言自信心大了︰「我以前不太清楚自己的目標和要求，但入行後肯定了自己的價值、目標和方向，感覺踏實了，也多了自信心。」

他透露愛找隊友王智德（Alton）傾心事。談到去年在MIRROR演唱會上的Solo演出被讚唱歌有進步，Frankie說︰「其實我較愛演戲，因為在《全民造星》的唱歌表現令我留下不好的回憶。即使出道了，我有段時間仍很怕唱歌。唱團歌，我現場唱一句也很大壓力，好驚。不過，我慢慢發覺唱歌、演戲、跳舞是相通的，我都很喜歡，但最喜歡仍是跳舞。」

MIRROR各成員陸續推出個人作品，Frankie自覺未是時候。他回憶當初接到ViuTV劇集《IT狗》的角色後，除了上戲劇課，也問隊友楊樂文（Lokman）及邱士縉（Stanley）意見，慶幸獲導演信任，放手讓他演出。提到其暱稱「皮皮」的由來，Frankie回憶有次專心地翻看跳舞片段時，朋友以不同名字叫他也沒反應，直至朋友叫他「皮皮」才問什麼事，自此就被稱呼為「皮皮」。

（即時娛樂）