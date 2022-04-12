肥美人｜想將肥與美相提並論 監製曾昭隆：帶出愛的信息 (21:50)

ViuTV選美真人騷《肥美人》是由監製曾昭隆打造，希望透過節目展示「真‧愛‧美」一面。他稱創作意念是源自其自身成長經歷及見聞，「之前製作《造美人》反應很好，想再拓展選美節目，而『靚』字有什麼演繹方式，點解肥變瘦就叫靚，大家不接受外形肥少少都會靚呢？湊巧有次在跳舞比賽上，見到幾位重磅女仔舞藝出眾，令我『嘩』一聲，腦海頓時翻起舊片段，想到自己小時都是肥嘟嘟身形，幸沒遇到被欺凌，但跟我同類型的同學食得很開心，卻要承受其他學生的嘲諷，過得很辛苦，基於有種共鳴感，我相信這幾位重磅女仔台上發光，背後都會比同齡人士辛苦；加上現代人類生活進步，容易吸收營養，很易變肥，但我見過有些女仔肥少少就好辛苦，其實她並非不靚。這些事帶給我有啟發性，想將肥與美相提並論，作出一個重新定義」。他指公司聽取這方案後，不夠5分鐘便拍板批准開拍。

不少人起初誤會《肥美人》是一個地獄式減肥節目，曾昭隆強調節目的中心思想，不是要參賽者減肥迎合某個標準，反而是考慮到重磅女性機會可能較少，所以想給她們發揮才藝的機會，幫助提升自信心，將美麗的一面從心散發出來，帶出愛的信息。由於《肥美人》是反傳統賽制，曾昭隆表示因而鬧出笑料，「初賽有29位佳麗，第一次影靚女相時，有些會質疑自己外表，事前自動減肥；負責為佳麗拍照的攝影師亦很自然地用技術，幫佳麗影到最靚、最瘦，哈哈哈，他們錯晒！於是要重新作出指導，請攝影師還原佳麗原狀，又向佳麗再講解節目理念，想她們做回自己，維持現有狀態，將內在才華發揮出來，吸引觀眾睇到她們發光發亮，改變審美的視野」。

談到節目內有泳裝及拍寫真環節，曾昭隆表示對陳映同（Lezlie）、丁珮筠（丁丁）、方芷茵（Chanhnez）及何綺婷（綺夢）的印象最深刻，「雖然她們身形最大，但很有力量，自信地說『我都著得泳衣出來，香港女仔無人夠膽話自己唔得』，感染到其他佳麗。我作為監製，在過程中如補藥黨，不停讚美鼓勵她們，到後期她們只披一塊布影相，已經可以自由發揮，這是她們的收成」。曾昭隆又說不擔心節目出街後，參賽者未能承受批評，因她們在過程中已感受到團隊的愛，造型亦很靚，而且接受了連串集訓，楊詩敏又跟她們上心理輔導課讓心結解開，打破心理關口，「佳麗分享了很多血淚史，情緒大爆發，真情流露，互相安慰，成為朋友」。

欲知專訪詳情，請留意明天（4月13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）