舊愛麥明詩倡同種族演角色 林作唱反調：某些人假仁假義 (21:22)

最近無綫劇集《金宵大廈2》的單元故事「姐姐」，因演員黃婉華塗黑皮膚飾演菲傭Louisa，被指涉歧視，事件引起廣泛討論。前港姐冠軍麥明詩在社交平台分享個人看法，表示近年外國有好多製作都選擇「忠於角色」（true to character），說：「香港如果能夠畀多啲機會少數族裔演出，represent（代表）返自己種族，而唔係由另一個種族去represent，唔係更好咩？」可是，她的言論未受部分網民認同，反而引來持不同意見的網民圍攻，有人以她在劇集《殺手》中，扮演失明人士的劇照作反擊，問她是否歧視失明人士。另有網民在討論區斥麥明詩「左膠」及「偽善」。

麥明詩的舊愛林作亦加入討論，在社交平台留言同時上載處境劇《愛．回家之開心速遞》中，補習天王「佐治」(張明偉飾演疑似影射林作)的角色劇照。林作寫道：「唔通林作就要搵林作扮咩。」疑似針對麥明詩的言論。

林作接受《明報》電話訪問，重申沒有暗諷任何人之意，純粹表達個人觀點立場。他說：「我認為演員塗黑膚色扮外傭姐姐完全不涉及歧視問題，塗黑如果代表歧視，就是因為指責者認為『黑』就是不好，這代表指責者本身，才是真正歧視別人的人。看黃婉華的演出，覺得她塗黑和說話用假口音是必須，因為扮姐姐才夠神似，相信她是有天份、演技和能力去演好姐姐角色的演員，為尊重角色才去做，是絕對沒有任何問題。所以，我覺得某些人假仁假義、頂唔順！本人只是發表個人看法，不涉及針對任何人，更要求TVB應將兩集《姐姐》重新上架，如果說是『冒犯』到某些人，也不代表他們就是對的！」向來被稱「抽水王」的他，沒料到今次發表的意見竟然有網民讚，他自嘲是史上第一次，感謝獲網民認同。

（即時娛樂）