亞視《今日睇真D》監製趙汝強離世 歐錦棠長文悼伯樂：多謝你提攜 (23:00)

曾監製亞視多個節目包括《今夜不設防》和《今日睇真D》的監製趙汝強離世，不少前亞視藝人在社交網悼念。視趙汝強為伯樂的歐錦棠在facebook撰文悼念：「趙汝強，我演藝生涯中必定銘記的名字。人生幸遇伯樂，趙汝強是其中一位，亦是舉足輕重的一位。

很多人以為我成名作是『今日睇真D』、『亞姐選美司儀』、或許是更早，亦少人提及的『香港追追追』。其實，真正讓我做大型節目，更是港日跨國節目的主持，是趙汝強監製，由這個節目開始，為我在亞洲電視鋪設了青雲路。

在拍攝這個『中日友好大比併』的記招飯局中，我感謝趙sir首次讓我做大show主持，但他說：『阿棠，其實我哋合作過了。』是嗎？我完全無相關記憶。

原來那一次的『合作』，是亞視辦的十九區業餘歌唱大賽，主持是安德尊和一位女司儀（名字忘記了），場中出現過兩次的穿著道具戲服，分別扮『時鐘』和『咪高峰』的，就是我。

趙sir是那個節目的監製，他說以後有機會，一定要找這個小子做節目。我問為什麼呢？他說出令我刻骨銘心的一句：『我未見過有人扮一個鐘都可以做到咁開心。』原來角色就算幾卑微，最少都有一個人睇到。至今回想仍熱淚盈框（眶）。不會，也不可忘記感激給你機會的人。趙sir，多謝你的提攜，願你安息。」

（即時娛樂）