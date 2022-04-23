HotCha出道7年冇錢賺 張惠雅：不停還欠款 唔知為乜 (23:03)

商台《星光背後》主持梁泰來訪問張惠雅（Regen C.）。15歲簽約Neway娛樂、今年33歲的Regen，於2007年伙拍Crystal(張紋嘉)及Winkie(黎美言)以三人跳唱女團HotCha殺入樂壇，2014年拆伙。她們先後與公司解約後，至今獨剩Regen以獨立歌手身分留守樂壇，最近自資製作新歌《Wish You Were OK》。

Regen透露當年組女團表面風光的辛酸史，她說：「其實由我出道到離開，都係無賺過錢，最後也是畀咗嚿錢先走。所以以前有無人工呢？我們每個月都係有錢嘅，但屬於預支，到最後都係要還畀公司。」

Regen憶述當年組成HotCha前與隊友互不相識，合作七年常有爭拗。她稱跟Winkie拗撬最多，對方不喜歡便直接說出來，未必每個人能容忍她的性格。Regen指HotCha解散與組員合作無關，最重要是長期無收入，她說：「當時我們三個都無錢，希望公司找多些工作，但做極都不夠冚回預支那筆數。最初太鍾意唱歌跳舞，但後來工作時間長，又無假放，每天睡四小時，是很不成正比，精神也有問題，係唔知為乜。」她稱當年的月薪約8千至1萬多，不停做還欠公司錢，那就會反問自己為何要這麼辛苦。

2011年Regen突然離隊赴日本及澳洲，有指是她促使HotCha分裂解散。她說：「其實我考慮了一年才走，最大原因是精神狀態非常差、非常辛苦，試過拍攝完電影後，睡覺時仍見到一些機器在我牀邊，好恐怖！不能只為他人設想，那時我亦有幫團隊，只收幾千元便飛回來拍了一個齊人的代言廣告。」

曾以30歲前結婚為目標的Regen，經過多段不如意的感情經歷後，她揚言愛情在她的人生裏面已經再不重要。她說：「我拍過十多次拖，每一次都是『爛桃花』，鍾意過的都是衰人！」她難以容忍另一半對自己不忠，所以一般都是三個月分手，最長時間也難維繫超過半年。提到曾跟老闆薛世恒傳緋聞而被指令陳法拉第一段婚姻破裂，Regen稱這傳聞是她入行以來最憤怒的一次。她自言有精神潔癖，曾因男友對舊愛未完全放下而分手，所以她絕不會做第三者。

（即時娛樂）