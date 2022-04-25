張天賦擊敗宿敵呂爵安奪新人金獎 唔介意被惡搞超市緋聞 (14:06)

MIRROR成員呂爵安（Edan）在昨晚（24日）《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》的年度新人獎，再次輸給宿敵張天賦（MC），Edan搞笑說：「我見到（有份角逐的）Lokman（楊樂文）和肥仔（梁業）在後面哭，我有獎已經偷笑，還敢在他們面前不開心？總之平常心，我和MC私下都friend有兩句，大家的關係不會因為這些比較出現裂痕。」

對於辭演ViuTV新劇《百萬同居計劃》（暫名），Edan說因疫情關係很多工作延期，檔期配合不到，未能跟原班底合作，他亦感可惜。有指因為盧瀚霆帶陳漢娜入劇，令Edan戲分大減慘變配角有關？盧瀚霆表示以他所知，新劇完全沒有陳漢娜參與。

MC再次擊敗Edan奪得「年度新人」金獎，MC表示很驚喜，因今次是投票形式，原本都以為Edan的票數會多過他。

對於2人被指是宿敵，MC直言從沒有「鬥」這個心態，做好本分已足夠。他亦透露曾與Edan傾談過，希望有機會合作做音樂。問到可有信心在餘下樂壇頒獎禮上再奪金獎，成為新人王大滿貫？MC表示抱平常心，有現時的成績已是超額完成了。

有網民揶揄他講得獎感受時，忘記答謝超級市場令他「人氣急升」？MC絕不介意這些言論，亦不介意歌曲被二次創作，如果這些新聞可以令更多人認識他，也是一種宣傳方法，也不是太擔心形象會受緋聞影響。

（即時娛樂）