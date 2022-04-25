聲生不息｜炎明熹「蜚」聲內地 登微博熱搜No.1 (16:39)

無綫節目《聲生不息》2小時香港版本昨晚（24日）登場，參與歌手包括林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李健、林曉峰、李玟、周筆暢、毛不易、劉惜君、馬賽克樂隊、炎明熹、曾比特、安崎、單依純及魔動閃霸，16個獻唱單位，分成男子組及女子組，配合主題「歌曲與我的驕傲」，輪流獻唱，大會主持為何炅及王祖藍。

經過8輪PK戰，除曾比特（Mike）憑《初戀》勇奪「最受歡迎金曲之全場排名第一」金曲，成為首位入圍港樂時代唱片的歌手外，另一入圍歌手則是唱《無條件》的楊千嬅。至於兩隊PK戰，最終由女子組以38個期待值勝出。

節目播出後引發網民熱議，內地無論微博或微信等，均被《聲生不息》瘋狂洗版。炎明熹（Gigi）憑已故歌手陳僖儀作品《蜚蜚》掀熱話，話題「Gigi聲音」一度榮登微博「文娛榜」熱搜冠軍，截至今早10時半閱讀量已衝破3000萬。Gigi首集演出獲超強人氣，令網民期待她下一集登場的表現。

Mike亦同樣憑「曾比特唱初戀」話題登上「文娛榜」熱搜頭10名，截至今早10時半閱讀量衝破2300萬，網民更大讚Mike唱歌意料之外好聽之餘，更是十分可愛。

Mike受訪時表示奪得「全場排名第一」感到驚喜又感恩：「當時我仲喺度扮打鼓，忽然間叫到我，很感謝大家喜歡我哋嘅編曲。」他又對前輩林子祥演出讚不絕口：「我第一次聽Live，同後生狀態有得揮，佢咁高齡依然仲唱緊原key，同依然咁有爆發力，好勁！」

現年74歲的林子祥獻唱串燒歌《耀出千分光組曲》確實中氣十足，網民對他的年紀，還能唱得勁度十足，感到讚歎不已。

（即時娛樂）