黎美言爆喊稱早想退出HotCha 暗指被Crystal傷得最深 (19:05)

前女子組合HotCha成員黎美言（Winkie）和張惠雅（Regen）爆不和，今天（25日）Winkie聯同鍾舒漫出席網台節目《女皇課室》錄影，於現場數度爆喊，她說：「佢哋每幾年就出嚟講一次，話頂我唔順，我都頂唔順佢哋。之前我參加拳擊節目，遇到班奇怪女仔，佢哋冇撐我，我喺報道仲睇到佢哋落井下石，話我打得大力，佢哋以為講笑，其實我好介意，佢哋有冇諗過言語威力好大，會影響到我？我就快情緒病，所以要釋放出嚟，唔係扮嘢，唔想重蹈弟弟覆轍。」

Winkie表示組合HotCha出道十幾年，經常遇到杯葛、單打情况，一早已想退出，直至6年前轉型從商，避開不快的事：「有次我睇報紙，先知道佢哋約飲茶，傳我臭寸、唔應約，根本我就唔知道有約飲茶，我個樣生得惡，唔夠佢哋甜美，會比較蝕底，但我冇攻擊性，唔會用媒體力量傷害佢哋，不過可能我都帶畀佢哋傷害，所以近3年我仍然自我反省。」

對於Regen已就言語誤會公開道歉，Winkie表示接受，仍視Regen為朋友，又間接透露令她受傷最深的人是張紋嘉（Crystal）。問到不和原因？她說：「我到死後落棺材都唔會講，忍一世唔講嗰個就係贏，女人堆當中一定有問題，我哋嘅關係本來可以不只同事。」至於跟Crystal能否繼續做朋友，她說：「我哋一直冇溝通、聯絡，不過大家分別對HotCha呢個組合有美好回憶。」

Winkie指HotCha的10周年活動反應好，最近曾提議搞15周年紀念，但Regen指自己情緒不好，她本來改約對方飲茶，但因疫情而未能約成，又說：「以前嘅嘢，以為自己過到，但原來心胸未做到，可能要直到佢哋都發現自己問題，先會有和解一天。」

（即時娛樂）