姜濤自編自導演反戰新歌《作品的說話》MV 宣揚愛與和平 (22:42)

MIRROR成員姜濤在今日23歲生日推出新歌《作品的說話》，是他繼《孤獨病》後再次執導演筒，拍攝以反戰為主題的MV，製作龐大，令姜濤在製作過程中廢寢忘餐，不過甚有滿足感。

《作品的說話》誕生源自姜濤看到近期一些戰亂照片，令他想到其實每個人本來都是活生生的，生前好幸福，他想像不到若戰爭發生在自己身上，會是怎樣一回事，所以產生《作品的說話》創作意念，並以他常說的「用作品說話」為創作的出發點。

姜濤表示，歌名是填詞人小克突然想到：「歌詞方向大改，第二次寫好後小克話用《作品的說話》做歌名，我覺得幾好。大家望落以為今次又是講些好個人的事，但其實是一首關於所有人的歌，用我成日講的一句說話『用作品說話』去講戰爭，無論什麼種族、級別，都一定不想要有戰爭。」

為配合歌曲反戰內容，姜濤想到MV要以一個戰亂避難所作背景，以當中的故事帶出反戰訊息。整個MV在一個荒廢的商場內拍攝，找來過百臨時演員參與演出，開場一幕加入CG效果，是大製作。他介紹說：「這個商場就是這個世界、地球的縮影，入面發生的一切，例如爭食物、祈禱、爭拗等，都會在有戰爭的地方發生。」MV中姜濤扮演難民，逃走到商場入面，以姜濤的視覺觀察裏面的人生百態。姜濤說：「商場入面會見到好多殘酷的事情，但其實所有難民都不是敵人，無人是敵對，大家都是無辜者，但結局就好殘忍。」他希望藉著MV告知大家這個世界發生的故事，更希望宣揚Love and Peace訊息。

為拍出自己想像中的MV世界，姜濤構思故事，再自編自導自演一腳踢。他說：「我不是說其他導演拍得我的MV不好，純粹是自己多諗法，但可能好多時候不是百分百按照我的諗法去做，所以今次不如試一試，睇下可不可以實行到，由度故仔、Camera Movement、分鏡、都想自己參與多些，會更加有歸屬感，同時亦睇下自己有無這個能力，算是一個小挑戰。」相比起上次執導《孤獨病》，今次製作《作品的說話》歌曲與MV的過程相當艱巨，因為他希望自己的歌能緊貼時勢，或緊貼時下發生的事情，所以整個概念在3月中才萌生，但又要趕及在今天生日推出作品，實在不容易。他在每個細節都認真參與，他解釋道：「每個Moment都要盯住所有Schedule，不可以錯過任何環節，否則就不知道鏡頭發生什麼事，所以會比較攰，不似得只是做歌手、演員，埋位先關自己事，依家是自己Call自己埋位，同埋要趕進度，所以要同大家講『快少少』。」

不過姜濤無後悔肩負起這個重責：「為了自己的作品，辛苦都是值得，觀眾聽到、知道我哋想帶出來的Message，就是一個最好的回報。」他更笑言與製作團隊都十分期待MV出街後觀眾的反應，笑言團隊有個口號，就是希望MV能夠「創造歷史」。

今次《作品的說話》MV尾聲部分，有姜濤與5個月大BB合演的場面，姜濤解說這一幕的重要性：「BB出現想話畀大家聽，為了我哋的下一代不要再有戰爭。」拍攝期間，姜濤抱起BB逗對方笑，一臉慈愛，但原來這是姜濤第一次抱BB，他笑說：「BB真的好得意，望住佢雙眼時，如果畀到友善Message佢，佢都Get到，真的好神奇。」

23歲的生日，姜濤被問生日願望，他毫不猶豫道：「當然是世界和平。」

（即時娛樂）