余迪偉鄒凱光阿Bu再合體開咪 主持網上節目《三叔公園》 (20:56)

宣傳片中，阿Bu起初邀鄒凱光及余迪偉再合作做節目卻被拒，但最後3人成功重組。（Ig視頻截圖）

商台經典節目《一八七二遊花園》3位主持余迪偉、鄒凱光（灘叔）與姚家豪（阿Bu），當年他們在節目中盡顯默契，成為最強主持組合，深受聽眾歡迎，但隨着阿Bu和灘叔先後離開電台，3人已有10年沒有合作。早前灘叔在社交平台上載跟余迪偉的合照，放聲氣會「復合」，表示十劃有三撇；不過，昔日的「Jackpot仔」（灘叔給阿Bu的暱稱）現在是「姚總」身分（毛記葵涌主席兼執行董事），有粉絲擔心3人重組機會不大。

今天（4日）傳來好消息，這個3人組合將再次合體開咪，由本周五（5月6日）起，逢周一、三、五晚上10時在YouTube頻道直播主持全新節目《三叔公園》。灘叔、余迪偉及阿Bu早前拍攝宣傳片，片中阿Bu起初扮富貴向余迪偉與灘叔提出再合作做節目，可惜被兩人拒絕。鏡頭一轉，阿Bu被老婆陳柏寧（利君牙）鬧，指他應直接向灘叔、余迪偉說掛念二人，故想趁10周年大家再做節目，而阿Bu也表示掛念聽眾，最後灘叔與余迪偉也答應重組。

這條宣傳片已上載到社交平台，並留言「親愛的園友：10年前，你喺邊？10年後，變成點？10年前單身，10年後可能離咗3次婚？10年前窮到燶，10年後或者做咗大富翁？10年前你會問朋友幾時飲嘢，10年後，最掛住嘅朋友，你應該會問佢⋯⋯幾時返嚟？10年唔算多，但夠晒個世界變，不過有時個世界越變，好似越令人掛住舊時嘅嘢。記得10年前有個電台節目，你每晚都會聽，阿媽問你個節目講乜，你唔識答，因為三條主持乜都講，而無論講乜，你每晚都會聽，只要有嗰三條相當有型嘅主持（留意唔係靚仔，只係有型）。10年後，嗰個節目一早變咗叮噹技安牙擦仔，得阿叔先會（夠膽認）聽過。不過嗰三條主持，佢哋真係返咗嚟，仲學識咗喺YouTube開Live，決定做個新節目——聽講佢哋冇乜點變，除咗，變晒三條阿叔（依然唔靚仔但相當有型）⋯⋯祝無論你有冇睇過《叮噹》，都會喜歡《哆啦A夢》。Bu叔、灘叔、迪偉叔叔 2022年5月4日」雖然是次合作是期間限定，已令不少粉絲期待。

《一八七二遊花園》於2009年4月30日深夜首播，由余迪偉、阿Bu主持，後來加入灘叔；直至2013年5月，阿Bu因要專注搞《100毛》而離開商台，灘叔隨後亦離開電台，改由林二汶跟余迪偉合作主持，節目於2014年結束。

（即時娛樂）