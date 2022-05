next

Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),昨天(4日)在港上映,不少戲迷湧到戲院捧場。

電影於開畫日放映1182場,昨天單日票房狂收逾578萬港元,刷新香港史上5月非假日最高開畫票房,以目前戲院防疫安排為50%入座率限制來說,成績斐然!

至於《奇異博士2》在韓國昨日開畫,首日入場人次達71萬,截至今天上午(5日)為止,累計入場人次更達132萬,超越《蜘蛛俠:不戰無歸》首兩日102萬的成績,刷新疫下開畫最高紀錄。

