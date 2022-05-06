阮民安2月被捕還押至今 太太攜子離港︰這一程飛機沒退路 (13:12)

阮民安（Tommy）今年2月被警方國安處拘捕，其後被控「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，正還押候審。Tommy太太張倚雯（Eva）月前帶同兩子離港，4月29日的打卡地點顯示她人在英國。

Eva昨天在社交平台撰文，向親友交代情况。她說︰「其實一直也想跟朋友們說聲抱歉...老實說我的離開是有點突然，基本上當時沒有幾個朋友知道我已離開，很抱歉都沒有跟你們好好食個飯、道個別...... 以往工作關係也習慣了周圍飛，起初以為抱住去工幹的心情離開，感覺會好一點，但很快就會發現... 原來這一程飛機是沒有任何退路，只能頭也不回的往前走，真的是非常難受... 我就這樣在沒有時間猶豫、沒有後悔的餘地、在完全沒有準備好的情况下離開了香港。」

「對誰來說，要選擇到外地重新開始都不會是容易的事。我本來是一個特別需要人照顧的人，也很害怕孤獨，但現在帶著兩個孩子去到一個陌生的地方，為了基本生活，在別無選擇的情况下只可以走出自己的舒適圈，努力去嘗試習慣所有的不安，一步一腳印的踏出去。因為我知道比孤獨更可怕的，是沒有重新開始的勇氣... 起初我不知道該做什麼，無時無刻也在想要怎麼辦？我可以做什麼？我想做什麼？我該怎樣開始？我該怎樣去實行？想過無限的方案... 目的就只想抓住一切的可能，找到一個所謂的『出路』，相信只要肯嘗試和行動，就總會找出答案。但是尋找出路就像是迷宮一樣，過程是相當迷惘的...」

曾修讀時裝設計的她最後決定學以致用，開設網上時裝店。Eva說︰「有人說過... 雖然生活給你很多難題，不是跟你過不去，而是要你不斷去提高生存的技能。也許這是一個開啟我的人生轉捩點的一個契機，只有抓住了才能翻盤... 然後咬實牙根再堅持一會兒... 再一會兒... 過程中不能失去自己，不能畏懼一切重來，我知道我可以的，不要怕！！（但內心緊張得很... ）

（即時娛樂）