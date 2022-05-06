新歌《猥瑣》獲花姐認證 吳保錡：我是一個合格歌手 (21:34)

組合ERROR成員吳保錡（保錡）推出首支個人單曲《猥瑣》，「猥瑣的人自白没有人想聽，就算再誠懇都是醜陋的。」、「但即使是MK仔也會心痛也可以流淚吧？」、「哭吧親愛的，你哭得很漂亮。」以自嘲方式去剖白內心情感，黃偉文為保錡寫了貼身的歌詞。保錡近日很落力宣傳新歌，目前YouTube的點播逾55萬。他在社交平台向網民誠意推介自己的心血結晶：「雖然我都幾搞笑，但係我都好認真對待音樂作品，希望大家鍾意我新歌《猥瑣》，笑10次嘅時候，就聽我一次首歌啦！」

保錡形象搞笑，卻以一首慘情歌作為他單飛的「見面禮」，《猥瑣》推出後獲不少正評，還有花姐認證讚這是他「近期一首喜愛的歌」。對從未獲花姐稱讚的保錡，今次是第一次呢！《猥瑣》製作過程花了半年時間，由開會籌備、錄歌到拍MV等各個環節他都有參與其中。讓他最興奮是邀得舒文監製和黃偉文填詞，他說：「他們是我音樂上的偶像，我跟花姐說，我真的很想舒老闆幫我做這首歌，他啟發我就算音樂也是雕塑一樣，他很注重細節，務求令每個位置都雕得更靚。他亦幫我改掉陋習，成為一個及格的歌手，例如我的咬字、用氣及唱腔，他逐樣幫我改，所以他是既幫我做歌，又教我唱歌，今次真的超級划算。邀黃偉文則是《愛情值日生》後，我貿貿然拍他門問他可否幫我，自嘲這個方式也是他提議的，可能他上網搜尋完『保錡』後發覺這個題材極度適合我。」

保錡接受《明報》專訪也分享加入娛樂圈後的感受，說過去3年多的經歷似在拍攝真人騷，從中他學懂了四個字「思前想後」... ...

欲知專訪詳情，請留意明天（5月6日）明報娛樂版。

（即時娛樂）

Wardrobe: @ader_error from @hbxhk、@Clot、@helmutlang from @theoutnet

Shoes: @converse

Styled by @chloemakcm @Pelilam

Styling assisted by @agneshuins @chloemakfc

Make up: Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

Hair: Harris Lai @ Chic Private I Salon