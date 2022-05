Tyson Yoshi上月到英國舉行巡迴演唱會,繼倫敦及伯明翰後,日前完成在曼徹斯特的最後一站演出,完場時與台下歌迷大合照。早前曾預告將在港舉行首個大型演唱會的他,昨日在社交網分享在曼徹斯特演出的照片,留言「Manchester 💕 Final stop of the "Hi ImBack UK" tour﹗HK I'll see you in August 💗」,宣布香港的演唱會將在8月舉行。不少粉絲留言非常期待,也有歌迷追問他何時到台灣、馬來西亞開騷。

(即時娛樂)