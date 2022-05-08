吳業坤深夜驚爆已婚 神秘日籍老婆身分曝光 (12:40)

吳業坤（坤哥）昨晚深夜突然在社交網無預警式宣布已婚，雖然他保密老婆身分，希望「讓她低調做我背後強大後盾的吳太」，惟新婚的吳太已火速被網民起底﹗

據知，坤哥的太太疑是現年27歲、樣子清純甜美的日本女演員濱口愛子（Aiko Hamaguchi）。大學畢業的愛子曾是新聞之花，近年除了演戲，也有主持馬評節目。5月1日那天，她在社交網宣布已婚，由於將移居海外生活，4月尾時已離開了經理人公司。她又表示︰「跟一直經常令我笑，很開心的伴侶一起，從今開始在身邊互相支持，想和他一直生活。最後想跟一直支持我的人說：每一位溫暖的心令我很開心，令我每日都可以努力工作。」

雖然愛子以花花Emoji遮去新婚丈夫的樣子，但網民發現男方外形與坤哥極為相似，兩人耳骨上的癦位置及大小也相同；女方的指甲在兩人發放的照片一樣，愛子也曾穿過坤哥太太身穿的裙子，加上兩人的結婚日子脗合，相信愛子就是坤哥的新婚太太。有指坤哥與愛子於2019年邂逅，兩人當時更和友人一起唱K。

有日本傳媒近日曾報道愛子與香港歌手結婚的消息，而愛子的社交網於坤哥公布婚訊後兩小時，已由公開變為私人帳號。坤哥近日身在日本，有指他將於下星期回港，未知太太屆時是否同行，有指坤哥前年已在屯門置業，相信兩人屆時會搬入愛巢。

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（即時娛樂）