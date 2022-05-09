母親節｜胡杏兒偕子嬉水 被大仔表情搶鏡 小S收女兒賀卡 感動爆喊 (14:38)

毛姐在Ig貼了和兩個囡囡區令山和區亦山合照。（Ig圖片）

已為人母的胡杏兒和台灣女星小S，在社交網貼出慶祝母親節的照片。（Ig圖片）

昨天（8日）是一年一度的母親節，群星在社交網貼相慶祝並歌頌母愛，胡杏兒在社交網貼了和3個囝囝李奕霆﹑李奕霖和李奕宏的嬉水照，相中杏兒3個囝囝變成可愛「鯊魚」，大仔Brendan還擺出「嫌棄」表情，相當搞笑，胡杏兒寫道：「母親節快樂，Mommy shark doo do do doo﹗」

台灣女星徐熙娣（小S）和老公許雅鈞婚後育有3女，分別是大女Elly（許曦文）、二女Lily（許韶恩）和許老三（許曦恩）。小S在社交網分別曬出女兒們送的禮物，其中大女剪影片，二女煮大餐，許老三也DIY做手鏈送給她，之後二女食完晚餐拿出賀卡給她，小S看完賀卡內容後當場感動爆喊。

Lily在卡中感性寫道：「我東想，我西想，我前輩子做了什麼事，讓自己擁有像您這樣的母親？蒲公英隨風而去，能不能帶封信給我的媽媽？我為有她這樣的母親而感到自豪.....我知道有一天您會跨越那座我無法陪同前進的橋，但即使我們分開，希望您知道，我們的心是連在一起，母親節快樂，我愛您！」

商台DJ黃正宜（阿正）則索性將母親大人個樣印在T恤上，她寫道：「正媽潮Tee，今個母親節，將媽咪放喺心...口！聽（今）晚留意Bad Girl佬。」

毛舜筠（毛姐）和區丁平婚後育有2女，分別是長女區令山和細女區亦山，毛姐貼了當年手抱細女剛出世的照片，而大女令山則挨在媽媽身旁；另一張則是3母女溫馨合照，毛姐寫道：「孩子健康快樂成長，就是送給母親最好的禮物，願天下母親，母親節快樂。」

（即時娛樂）