ANSONBEAN拍廣告勁舞8小時 跳到內衣全濕 (17:29)

陳毅燊（ANSONBEAN）早前獲邀接拍銀行廣告，廣告用了2天時間拍攝，ANSONBEAN在片場的虛擬綠幕前唱跳，客戶更為他度身訂做廣告歌，事前他做足準備，除了為歌曲錄音，在拍攝前2周密集式排舞。在拍攝當天，他一口氣跳足8小時，跳到內衣也濕透，不過ANSONBEAN毫無倦意，精力旺盛。

提到拍攝趣事，ANSONBEAN自認對於保持體能甚有心得，他說：「拍攝令我諗到做運動嘅重要性，因為疫情關係，之前拍廣告時，因為太耐冇做gym同跑步，個人血液唔循環，做嘢時候成日好似未瞓醒咁，但係今次拍廣告，我就『懶醒』咁喺拍嘢前去跑步，跑完步就好精神，感覺係一個衝擊，係好事嚟，一跑完之後，上鏡好似好精神！」

今次廣告要勁舞8小時，由於要穿上厚厚衛衣與外套，ANSONBEAN跳到內衣也濕透，不過能夠完成拍攝，他大感滿足，「練咗2個星期左右，拍嗰日好似冇乜嘢，因為我嗰朝做咗運動，有能量、狀態好！拍攝前一個星期都有做gym同跑步，仲有跳舞，個人狀態好好，如果我工作前一個星期前準備好，早啲瞓，咁就冇乜嘢」。

問到ANSONBEAN最新動向，他說：「即將會有新嘢畀大家睇！除咗音樂上嘅，拍戲都會同步，目前我最想嘅係拍動作戲，因為我唔鍾意講嘢，我鍾意郁動，想打交。」

（即時娛樂）