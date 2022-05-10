《聲夢2》最強履歷對決 黃洛妍擁小提琴演奏學士學位 13歲趙紫諾獲專業演奏高級文憑 (13:42)

快將25歲的黃洛妍（左圖）和13歲的Sabrina，同樣擁有最強履歷。（大會提供）

《聲夢傳奇2》將於6月11日登場，23位入圍學員於上月記者會曝光。眾多學員中，快將25歲的黃洛妍（Janees）及13歲的趙紫諾（Sabrina）擁最強履歷。2006年開始學拉小提琴的Janees，學小提琴16年，11歲以優異成績在港考獲小提琴演奏文憑。

現職小提琴演奏家的Janees，中三時離港飛奧地利讀書及進修音樂，先以15歲之齡考入被列為全球50大音樂大學的薩爾斯堡莫扎特音樂大學（Mozarteum University Salzburg），獲得小提琴演奏學士學位；之後再到維也納普萊納音樂學院（Prayner Conservatory of Music and Dramatic Arts Vienna）深造、考獲小提琴演奏學士學位。除了演奏實力獲得專業資格及認可，Janees更是獲獎無數，單是在港讀書期間，已先後於香港校際音樂節連續8年獲得小提琴各組別冠軍，連同其他類型比賽，她在8年獲取逾28次冠軍，成績驕人。

除了演奏實力，Janees表演實力亦不容忽視，去年與香港年輕樂隊「All For One」合作推出《裂痕》，平時予人感覺斯文的Janees，在MV中玩突破，扮演野性Rapper，與樂隊Rock爆合唱，舉手投足均型格十足。另網上亦曝光了Janees公開演唱《Havana》、《你是你本身的傳奇》及《女神》的短片，片段所見聲線沉厚兼別有個性的Janees，唱歌時自信十足、收放自如。

至於Sabrina雖然年紀輕輕，但音樂實力雄厚、舞台經驗亦豐富。4歲半開始已學彈鋼琴的她，7歲時已獲英國皇家鋼琴鑑定為八級實力，同年獲邀參加中央電視台《樂童嘉年華》鋼琴獨奏表演。9歲半再獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑，並於去年以12歲之齡考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。

除了鋼琴，Sabrina還擅長架子鼓，實力是Rockschool八級演奏文憑，並已擁有自己填詞及作曲的作品。Sabrina曾在內地、香港及國際共40多個鋼琴比賽中贏得大獎。

（即時娛樂）